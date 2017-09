Geniale Messi loodst Barça naar monsterzege (mét beelden)

Met een 2-0 achterstand mocht Eibar nog ietwat tevreden de rust in. Een penalty van Messi en een goal van Paulinho -alweer hij- zorgden voor de dubbele voorsprong voor Blaugrana.

Na de rust was het hek helemaal van de dam. Denis Suárez maakte er eentje, Messi lapte er zomaar drie bij. Vier doelpunten dus voor de Argentijnse maestro. Eibar scoorde nog tegen, maar dat was een druppel op een hete plaat.

Bekijk hieronder de doelpunten. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

I don't believe there is anything Paulinho can't do. pic.twitter.com/TiCRX9kDsd

Messi with just the 4 goals tonight: 12 for the season (& its only September 19...) pic.twitter.com/iEBnJ4WzoA