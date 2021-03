Duivels in zo goed als sterkste opstelling tegen Wales - Volg het hier vanavond mee

Vanavond begint de WK-campagne van de Rode Duivels met de wedstrijd tegen Wales. Bondscoach Roberto Martinez had enkele knopen door te hakken.

Wie Eden Hazard moest vervangen bijvoorbeeld. Broerlief Thorgan krijgt hoogstwaarschijnlijk zijn plaats omdat de Duitse internationals niet mogen afreizen naar Tsjechië. Yannick Carrasco is ook een optie, maar waarschijnlijk zal die dus in Tsjechië moeten spelen. Ook Thomas Meunier zit in die situatie en staat vanavond dus ook aan de aftrap. Castagne krijgt dan zijn kans in Praag.

De geblesseerde Witsel vervangen is een no brainer voor Martinez: Leander Dendoncker is daar klaar voor. De Bruyne gaat dus iets hoger op het veld spelen, want Dendoncker wordt gekoppeld aan maatje Tielemans.

De verwachte elf: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Dendoncker, Hazard, De Bruyne, Mertens en Lukaku.