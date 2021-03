Wit-Rusland, de tegenstander waartegen geen excuses meer mogelijk zijn

In de afgelopen wedstrijd kon België toch niet aan de verwachtingen voldoen, een 1-1 gelijkspel tegen Tsjechië is niet waar de Rode Duivels vooraf op gehoopt hadden. In de laatste wedstrijd van de interlandbreak zouden ze Wit-Rusland makkelijk aan de kant moeten kunnen schuiven!

Nog eens een clean sheet voor de Rode Duivels?

Wat het meeste op was gevallen in de laatste wedstrijden van Belgen, was toch dat het moeilijk leek om de 0 te houden. Tegen Wales slikten ze een vroeg doelpunt en ook tegen Tsjechië was het allesbehalve vlot. Met een 1-1 tegen Tsjechië kwamen ze eigenlijk nog goed weg. Hadden ze iets minder geluk gehad, dan hadden ze er minstens 2 kunnen slikken. Tegen Wit-Rusland zouden ze vertrouwen moeten kunnen tanken door achterin nog eens de 0 te houden.

Wat kunnen we verwachten van Wit-Rusland

Wanneer we vragen aan mensen om spelers te noemen uit de selectie van Wit-Rusland, zullen er niet veel meer dan 2 namen kunnen noemen. Tegen Estland leken ze de weg naar het doel toch vlot te vinden, met 4 doelpunten leek het een goede prestatie. Maar Estland is voor Wit-Rusland eigenlijk al een maat te klein. België speelde nog niet eerder tegen Wit-Rusland, dus het kan misschien wel moeilijker dan verwacht worden.

Kevin De Bruyne in de gaten houden

Het is geen verassing meer, maar Kevin De Bruyne was samen met Romelu Lukaku de speler die het niveau van de Rode Duivels omhoog trokken. Het duo liet tegen Tsjechië nog maar eens hun kunnen zien. De Bruyne kan tegen Wit-Rusland doen waar hij goed aan is, het spel controlleren en observeren. Om dan op het juiste moment de bal perfect voor doel te leggen.

Wat zijn de interessante weddenschappen?

Volgens betFIRST kan België al op zijn lauweren rusten, betFIRST geeft België 89% kans om te winnen, een gelijkspel krijgt 9% kans en met slechts 2% kans op een overwinning lijkt het vrijwel onmogelijk voor Wit-Rusland om het België moeilijk te maken. Toch krijg je een opvallend mooie notering bij twee doelpunten of meer van België in de eerste helft, je krijgt 2.05 keer je inzet bij betFIRST.

België zal vanaf de start van de wedstrijd naar voren trekken en het spel in handen nemen. Wit-Rusland zal niet veel anders kunnen doen dan zo lang mogelijk de tegendoelpunten te vermijden. Daarom verwachten we in de eerste helft veel corners te zien. Vallen er 5 of meer corners in de eerste helft? Dan krijg je 1.74 keer je inzet bij betFIRST.