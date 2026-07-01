Datum: 01/07/2026 22:00
Competitie: WK
Speeldag: 1/16 Finales

LIVE: Rusten bij 0-1, veel werk voor Duivels

De groepsfase ligt achter de rug. Nu begint het echte werk voor de Rode Duivels. In de zestiende finales wacht met Senegal een tegenstander die door heel wat kenners als één van de moeilijkste affiches uit de loting wordt beschouwd.

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Tijd   Rust 
Johan Walckiers vanuit Seattle
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Scheidsrechter 		Rust


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45+5
 De Cuyper schiet een vrije trap pal in de muur. Op de Belgische muur dan nog.
45+1
 Vijf minuten extra tijd.
45
 Die bal ging er in gaan van De Cuyper.
45
 De Cuyper viseert de kruising, maar daar is alweer Diaw die de bal wegduikt.
44
 De Ketelaere dwingt met een mooie beweging een hoekschop af.
43
 Bijna een own goal op een voorzet van Doku, maar Diaw is bij de pinken en plukt de bal.
41
 De goeie openingen komen er, maar we spelen ze slecht uit.
38
 Goeie voorzet van Doku, maar de Belgische aanvallers reageren te traag.
37
 Schot van Mané, maar gepakt door Courtois.
31
 Er lopen vier veldbestormers het veld op. De hele security er achteraan. Eentje houdt het wel heel lang vol.
25

Goal 		Doelpunt van Habib Diarra
Sarr kopt op de paal en in de rebound is Diarra er als de kippen bij om de bal tegen de netten te jagen. Courtois was kansloos.
21
 Het aanvalsspel van de Belgen verloop nog niet vlot genoeg. Er zijn te veel misverstanden.
20
 De Bruyne zijn passes komen niet aan.
18
 De Bruyne met een tegenaanval, maar zijn schot is meer voor de NFL dan voor voetbal.
17
 Schot van Gueye, maar Courtois pakt makkelijk. We moeten onder de druk weggeraken.
16
 Mechele geeft de bal gewoon weg. Dit soort fases zien we te veel. De nauwkeurigheid is er niet in de passes. Theate zet het gelukkig net op tijd recht.
15
 Op dit moment worden de Duivels weggespeeld.
13
 Sarr krijgt een heel goeie voorzet. Courtois zit er nog met een hand tussen, maar Sarr kan toch nog trappen... op de paal. In de herneming gaat de bal in het zijnet. Daar ontsnappen we!
11
 De voorzetten van Senegal zijn heel gevaarlijk: hard en scherp aangesneden.
9
 Schot van Trossaard, maar doelman Diaw klemt vrij makkelijk. Daarvoor had De Ketelaere sneller moeten afdrukken.
6
 Goeie voorzet van Trossard, maar voor de neus van Vanaken weggewerkt.
5
 De Senegalezen komen opzetten en laten zien hoe gevaarlijk ze kunnen zijn. Ndiaye dribbelt even en meteen is het alle hens aan dek.
2
 Het is wel opvallend stil in het Seattle Stadium.
1
 België - Senegal: 0-0
21:46
 De zenuwen staan strak gespannen... Hoe gaat het bij jullie?
21:23
 Ondanks wat de bondscoach gisteren vertelde, zit Debast niet in de selectie.


België (België - Senegal)
België: Thibaut Courtois - Timothy Castagne - Brandon Mechele - Arthur Theate - Maxim De Cuyper - Youri Tielemans - Hans Vanaken - Jérémy Doku - Kevin De Bruyne - Leandro Trossard - Charles De Ketelaere
Bank: Zeno Debast - Axel Witsel - Romelu Lukaku - Senne Lammens - Mike Penders - Dodi Lukebakio - Thomas Meunier - Koni De Winter - Joaquin Seys - Diego Moreira - Alexis Saelemaekers - Nicolas Raskin - Amadou Onana - Nathan Ngoy - Matias Fernandez Pardo

Senegal (België - Senegal)
Senegal: Mory Diaw - Krepin Diatta - Moussa Niakhate - Ismail Jakobs - Pape Alassane Gueye - Habib Diarra - Pathé Ciss - Idrissa Gana Gueye - Iliman Ndiaye - Ismaïla Sarr - Sadio Mané
Bank: Bara Sapoko Ndiaye - El Hadji Malick Diouf - Ibrahim Mbaye - Yehvann Diouf - Mamadou Sarr - Kalidou Koulibaly - Abdoulaye Seck - Assane Diao - Lamine Camara - Bamba Dieng - Nicolas Jackson - Cherif Ndiaye - Edouard Mendy - Pape Sarr - Antoine Mendy




België België
Courtois Thibaut 6.98  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Castagne Timothy 6.28  
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Mechele Brandon 6.63  
  • Nauwkeurige passes: 49/51 (96.1%)
Meer statistieken
Theate Arthur 6.65  
  • Nauwkeurige passes: 40/42 (95.2%)
Meer statistieken
De Cuyper Maxim 6.53  
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Tielemans Youri 6.69  
  • Nauwkeurige passes: 34/38 (89.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Vanaken Hans 6.87  
  • Nauwkeurige passes: 23/23 (100%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Doku Jérémy 6.31  
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
De Bruyne Kevin 6.41  
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Trossard Leandro 6.57  
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
De Ketelaere Charles 6.02  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Debast Zeno  
Witsel Axel  
Lukaku Romelu  
Lammens Senne  
Penders Mike  
Lukebakio Dodi  
Meunier Thomas  
De Winter Koni  
Seys Joaquin  
Moreira Diego  
Saelemaekers Alexis  
Raskin Nicolas  
Onana Amadou  
Ngoy Nathan  
Fernandez Pardo Matias  
 

Senegal Senegal
Diaw Mory 7.38  
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/10 (20%)
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Diatta Krepin 7.16  
  • Nauwkeurige passes: 27/29 (93.1%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
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Niakhate Moussa 7.06  
  • Nauwkeurige passes: 40/43 (93%)
Meer statistieken
Jakobs Ismail 6.75  
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
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Gueye Pape Alassane 6.66  
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Diarra Habib 8.2  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/24 (95.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Ciss Pathé 7.09  
  • Nauwkeurige passes: 41/46 (89.1%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
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Gueye Idrissa Gana 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 26/26 (100%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Ndiaye Iliman 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Sarr Ismaïla 6.36  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Schoten op doelkader: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Mané Sadio 6.95  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Sapoko Ndiaye Bara  
Diouf El Hadji Malick  
Mbaye Ibrahim  
Diouf Yehvann  
Sarr Mamadou  
Koulibaly Kalidou  
Seck Abdoulaye  
Diao Assane  
Camara Lamine  
Dieng Bamba  
Jackson Nicolas  
Ndiaye Cherif  
Mendy Edouard  
Sarr Pape  
Mendy Antoine  

Vooraf

LIVE: De echte test begint nu: Rode Duivels botsen op fysiek monster van het WK
Johan Walckiers
vanuit Seattle
| 141 reacties
LIVE: De echte test begint nu: Rode Duivels botsen op fysiek monster van het WK
Foto: © photonews

De groepsfase ligt achter de rug. Nu begint het echte werk voor de Rode Duivels. In de zestiende finales wacht met Senegal een tegenstander die door heel wat kenners als één van de moeilijkste affiches uit de loting wordt beschouwd.

Niet omdat de Afrikanen de grote favoriet zijn voor de wereldtitel, wel omdat ze zowat alles in huis hebben om België pijn te doen. Senegal is misschien wel de fysiek sterkste ploeg van dit WK. Op vrijwel elke positie lopen spelers rond die actief zijn bij Europese topclubs of subtopclubs.

Achterin staat een verdediging die nauwelijks duels verliest, op het middenveld combineren ze kracht met intensiteit en voorin beschikken ze over snelheid én diepgang. Wie denkt dat België tegen een klassieke underdog speelt, vergist zich schromelijk.

Dat de Senegalezen slechts als derde uit hun groep kwamen, vertelt bovendien niet het volledige verhaal. Ze verloren van Frankrijk en Noorwegen, twee landen die tot dusver tot de absolute smaakmakers van dit WK behoren. Tegen beide toplanden boden ze stevig weerwerk en maakten ze het hun tegenstanders bijzonder lastig. 

Grootste fysieke test

Naast het veld kende Senegal geen vlekkeloze groepsfase. Er waren spanningen rond premies, logistieke problemen en de nasleep van de controversiële Afrika Cup, waar de ploeg volgens veel waarnemers sportief de titel had verdiend, maar die uiteindelijk na de veelbesproken gebeurtenissen tegen Marokko werd afgenomen. Toch lijkt die onrust de groep net dichter bij elkaar gebracht te hebben. Met oud-Anderlecht-speler Cheikhou Kouyaté als verbindingsman tussen spelers en staf straalt de selectie opnieuw eenheid uit.

Voor België wordt dit zonder twijfel de grootste fysieke test van het toernooi. Tegen Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland hadden de Rode Duivels vaak de bal, maar tegen Senegal zal ook zonder bal hard gewerkt moeten worden. Duels winnen, tweede ballen oprapen en negentig minuten dezelfde intensiteit halen worden minstens even belangrijk als verzorgd voetbal.

Fiftyfifty

Rudi Garcia zal bovendien hopen dat zijn aanvallers opnieuw efficiënt zijn. Tegen Nieuw-Zeeland vielen eindelijk de doelpunten, maar Senegal zal veel minder ruimtes weggeven. Charles De Ketelaere zal opnieuw veel loopwerk moeten verrichten, terwijl spelers als Kevin De Bruyne, Leandro Trossard en Romelu Lukaku bepalend moeten zijn op de momenten die ertoe doen.

Binnen het Belgische kamp beseft iedereen dat dit een wedstrijd op het scherp van de snee wordt. Ook analisten zien nauwelijks een favoriet. Vrijwel overal wordt het duel als een echte fiftyfifty bestempeld. Dat lijkt ook terecht: België beschikt over meer individuele creativiteit, Senegal over misschien wel de meeste fysieke power van het hele toernooi.

Wie woensdag wint, mag terecht dromen van een lange WK-campagne. Maar daarvoor zullen de Rode Duivels hun beste wedstrijd van dit wereldkampioenschap moeten spelen. Tegen Senegal zal 95 procent simpelweg niet volstaan.

WK

 1/16 Finales
Zuid-Afrika Zuid-Afrika 0-1 Canada Canada
Brazilië Brazilië 2-1 Japan Japan
Duitsland Duitsland 1-1P Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 1-1P Marokko Marokko
Ivoorkust Ivoorkust 1-2 Noorwegen Noorwegen
Frankrijk Frankrijk 3-0 Zweden Zweden
Mexico Mexico 2-0 Ecuador Ecuador
Engeland Engeland 2-1 DR Congo DR Congo
België België 0-1 Senegal Senegal
Verenigde Staten Verenigde Staten 02/07 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Spanje Spanje 02/07 Oostenrijk Oostenrijk
Portugal Portugal 03/07 Kroatië Kroatië
Zwitserland Zwitserland 03/07 Algerije Algerije
Australië Australië 03/07 Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 04/07 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Colombia Colombia 04/07 Ghana Ghana
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