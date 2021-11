Niet betaald, wel winst: Moeskroen zet opmars verder en neemt nu ook de scalp van Waasland-Beveren

Moeskroen zet zijn opmars verder. Op bezoek bij een teleurstellend Waasland-Beveren ging de hekkensluiter verdiend met de drie punten aan de haal. Chevalier (strafschop) en Tainmont bezorgden Les Hurlus tien op twaalf, voor Waasland-Beveren was het alweer de vierde thuisnederlaag van het seizoen.

In een gezapige openingsfase eiste Waasland-Beveren meteen het balbezit op. Reyners vond op het kwartier Hoggas, die een sterke Gillekens op zijn weg vond. Moeskroen wachtte geduldig op foutjes in de Beverse opbouw om snel om te schakelen. Vooral Tainmont kon daardoor dreigen.

De ervaren Fransman knalde via Jackers op de paal, niet veel later ramde hij van dichtbij een huizenhoge mogelijkheid over. José Jeunechamps gaf voor aanvang van de wedstrijd aan dat de spelers van Moeskroen nog steeds niet betaald waren, maar op het veld was daar nauwelijks iets van te merken. Dit Moeskroen heeft heel wat routiniers in de rangen die het klappen van de zweep kennen en lijkt allerminst een vogel voor de kat. Op slag van rust beloonde de Henegouwers zichzelf andermaal niet. Jackers devieerde een kopbal van Bakic tegen de lat, Chevalier knalde de rebound vanop een meter of twee van de doelmond onbegrijpelijk over.

Wel efficiënt na rust

Ook de rust bracht geen beterschap voor Waasland-Beveren. Tainmont was sneller op de bal dan Mujakic, de ref wees gedecideerd naar de stip. Teddy Chevalier moest enkele minuten wachten om zijn strafschop te geven, maar de spits van Moeskroen bleef ijzig kalm: 0-1. De thuisfans lieten hun ongemak blijken, Beveren-coach Schneider nog voor het uur in met een driedubbele wissel.

Het mocht niet baten, integendeel. Op het uur ging Myny ervandoor op de rechterflank. De ex-speler van Waasland-Beveren schilderde het leer enig mooi op het hoofd van Tainmont, die deze keer wél raak trof: 0-2 voor een uitgekookt Moeskroen. Edmundsson kreeg meteen dé kans op de aansluitingstreffer, maar de invaller kopte naast.

Thuiscomplex

Moeskroen zet zijn opmars verder. Dankzij de recente tien op twaalf komt Moeskroen, dat op sterven na dood leek, zowaar op gelijke hoogte van Virton. Waasland-Beveren zit na zijn vierde thuisnederlaag van het seizoen stilaan met een complex. Leider Westerlo kan later dit weekend tot tien punten uitlopen op de Leeuwen.