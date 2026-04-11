LIVE: Charai kiest voor deze elf bij Westerlo, één wissel bij Standard

Op de tweede speeldag van de Europe Play-offs ontvangt Standard Westerlo op Sclessin. Charai wijzigt niets ten opzichte van de 2-0-overwinning tegen Charleroi van vorig weekend. Bij Standard komt Ayensa opnieuw in het team, ten koste van Nkada.

18:15

Le PHK n’a pas changé d’avis sur le format de la Pro League 👀👇 #STAWES pic.twitter.com/WZX2WXx8Rp — Loic Woos (@LoicWoos2) April 11, 2026

Les compos de #STAWES 👇 pic.twitter.com/NQe9lF56ku — Loic Woos (@LoicWoos2) April 11, 2026 Standard: Lucas Pirard - Ibe Hautekiet - David Bates - Josué Homawoo - Henry Lawrence - Marco Ilaimaharitra - Casper Nielsen - Gustav Mortensen - Adnane Abid - Dennis Ayensa - Rafiki Said

Bank: Tobias Mohr - Nayel Mehssatou - Mitongo René - Bernard Nguene - Mohamed El Hankouri - Daan Dierckx - Charli Spoden - Belmin Dizdarević - Timothée NKada



Westerlo: Andreas Jungdal - Bryan Reynolds - Roman Neustädter - Emin Bayram - Amando Lapage - Arthur Piedfort - Dogucan Haspolat - Shunsuke Saito - Isa Sakamoto - Josimar Alcocer - Nacho Ferri

Bank: Clinton Nsiala-Makengo - Sergiy Sydorchuk - Afonso Patrão - Naoufal Bohamdi-Kamoni - Raf Smekens - Lucas Mbamba-Muanda - Lucas Mbamba - Dylan Ourega - Fernand Goure - Koen Vanlangendonck - Thomas Van Den Keybus

Prono Standard - Westerlo

Standard wint Gelijk Westerlo wint

Standard wint Gelijk Westerlo wint 63.85% 24.62% 11.54% Populairste 2-1

(88x) 2-0

(44x) 1-1

(42x)

Vergelijking Standard - Westerlo

Positie

2 3

Punten

23 23

Gewonnen

1 1

Gescoorde doelpunten

3 2

Doelpunten tegen

1 0

Gele kaarten

0 2

Onderlinge duels gewonnen