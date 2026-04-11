Volg Standard - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.
Datum: 11/04/2026 18:15
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 2

LIVE: Charai kiest voor deze elf bij Westerlo, één wissel bij Standard

Op de tweede speeldag van de Europe Play-offs ontvangt Standard Westerlo op Sclessin. Charai wijzigt niets ten opzichte van de 2-0-overwinning tegen Charleroi van vorig weekend. Bij Standard komt Ayensa opnieuw in het team, ten koste van Nkada.

Standard (Standard - Westerlo)
Standard: Lucas Pirard - Ibe Hautekiet - David Bates - Josué Homawoo - Henry Lawrence - Marco Ilaimaharitra - Casper Nielsen - Gustav Mortensen - Adnane Abid - Dennis Ayensa - Rafiki Said
Bank: Tobias Mohr - Nayel Mehssatou - Mitongo René - Bernard Nguene - Mohamed El Hankouri - Daan Dierckx - Charli Spoden - Belmin Dizdarević - Timothée NKada

Westerlo (Standard - Westerlo)
Westerlo: Andreas Jungdal - Bryan Reynolds - Roman Neustädter - Emin Bayram - Amando Lapage - Arthur Piedfort - Dogucan Haspolat - Shunsuke Saito - Isa Sakamoto - Josimar Alcocer - Nacho Ferri
Bank: Clinton Nsiala-Makengo - Sergiy Sydorchuk - Afonso Patrão - Naoufal Bohamdi-Kamoni - Raf Smekens - Lucas Mbamba-Muanda - Lucas Mbamba - Dylan Ourega - Fernand Goure - Koen Vanlangendonck - Thomas Van Den Keybus

Prono Standard - Westerlo

Standard wint
Gelijk
Westerlo wint
Standard Standard wint Gelijk Westerlo Westerlo wint
63.85% 24.62% 11.54%
Populairste
2-1
(88x)		 2-0
(44x)		 1-1
(42x)

Vergelijking Standard - Westerlo

Positie

2
3

Punten

23
23

Gewonnen

1
1

Gescoorde doelpunten

3
2

Doelpunten tegen

1
0

Gele kaarten

0
2

Onderlinge duels gewonnen

25
11
10
22/03 18:30 Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
21/09 16:00 Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
24/05 20:00 Westerlo Westerlo 0-0 Standard Standard
19/04 20:45 Standard Standard 1-1 Westerlo Westerlo
09/02 18:30 Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
28/09 18:15 Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
20/04 18:15 Westerlo Westerlo 3-3 Standard Standard
16/02 20:45 Westerlo Westerlo 2-1 Standard Standard
22/09 20:45 Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
20/05 18:15 Westerlo Westerlo 3-0 Standard Standard
13/05 20:45 Standard Standard 2-2 Westerlo Westerlo
04/03 20:45 Standard Standard 2-0 Westerlo Westerlo
13/08 16:00 Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
11/12 20:00 Standard Standard 3-1 Westerlo Westerlo
31/07 14:30 Westerlo Westerlo 2-2 Standard Standard
14/02 18:00 Westerlo Westerlo 2-0 Standard Standard
17/10 18:00 Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
18/01 18:00 Westerlo Westerlo 1-1 Standard Standard
23/08 18:00 Standard Standard 2-2 Westerlo Westerlo
22/01 20:30 Westerlo Westerlo 0-0 Standard Standard
10/09 20:00 Standard Standard 1-0 Westerlo Westerlo
21/05 20:30 Standard Standard 2-0 Westerlo Westerlo
29/01 20:00 Standard Standard 2-1 Westerlo Westerlo
25/09 20:00 Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard
06/04 19:30 Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
14/02 18:00 Standard Standard 1-0 Westerlo Westerlo
17/10 20:00 Westerlo Westerlo 2-0 Standard Standard
16/10 19:30 Standard Standard 2-1 Westerlo Westerlo
25/01 20:30 Westerlo Westerlo 0-1 Standard Standard
23/08 18:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo
01/03 20:00 Westerlo Westerlo 1-3 Standard Standard
24/09 20:30 Standard Standard 2-1 Westerlo Westerlo
06/05 18:00 Westerlo Westerlo 1-1 Standard Standard
02/12 20:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo
10/04 19:00 Standard Standard 3-1 Westerlo Westerlo
08/04 18:00 Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
06/11 18:00 Standard Standard 1-0 Westerlo Westerlo
04/11 19:30 Westerlo Westerlo 0-2 Standard Standard
21/03 19:00 Standard Standard 1-3 Westerlo Westerlo
19/03 20:00 Westerlo Westerlo 1-3 Standard Standard
18/10 19:30 Westerlo Westerlo 3-0 Standard Standard
16/10 20:00 Standard Standard 2-0 Westerlo Westerlo
18/04 20:00 Westerlo Westerlo 2-4 Standard Standard
22/11 20:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo
25/04 20:00 Westerlo Westerlo 2-3 Standard Standard
23/11 20:00 Standard Standard 3-0 Westerlo Westerlo
Franse club denkt aan Standard-kapitein Matthieu Epolo: Rouches hopen op 10 miljoen euro

Matthieu Epolo heeft dit seizoen duidelijk een stap vooruit gezet en is een van de Standard-spelers die het meeste kans maken om veel geld op te brengen. Hij zou deze zomer...

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 18:15 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 12/04 OH Leuven OH Leuven
