Franse club denkt aan Standard-kapitein Matthieu Epolo: Rouches hopen op 10 miljoen euro

Matthieu Epolo heeft dit seizoen duidelijk een stap vooruit gezet en is een van de Standard-spelers die het meeste kans maken om veel geld op te brengen. Hij zou deze zomer een mooie transfer kunnen maken.

Matthieu Epolo is nog maar 21, is kapitein van Standard en zal normaal gezien komende juni op het WK staan, tenzij er nog iets verrassends gebeurt. Zo’n profiel kan flink wat geld opbrengen. Standard zit deze zomer bovendien in een sterke onderhandelingspositie, want Epolo ligt nog vast tot 2029.

Volgens Sudinfo is er ondertussen interesse uit de Ligue 1. Racing Strasbourg, dat zich voorbereidt op een terugkeer van Mike Penders naar Chelsea, zou Epolo op het lijstje hebben gezet als mogelijke opvolger. De doelman van Standard wordt door Transfermarkt geschat op 5 miljoen euro.

10 miljoen euro voor Matthieu Epolo?

Maar met 5 miljoen zal je Standard wellicht niet overtuigen. Dat bedrag werd trouwens sinds december vorig jaar niet meer aangepast, en dus ook niet meer sinds de kwalificatie van Congo voor het WK. Zelfs als hij in juni niet in actie komt, verandert zijn status als mogelijke WK-ganger de situatie.

Standard hoopt daarom… 10 miljoen euro te krijgen voor zijn kapitein, die dit seizoen wel enkele wedstrijden miste door blessures, maar duidelijk een stap vooruit heeft gezet. De grove fouten die vorig seizoen nog opdoken, zijn vandaag een stuk zeldzamer.

Is een vertrek komende zomer onafwendbaar? Sportief zou dat een flinke klap zijn voor de Rouches, maar Matthieu Epolo is tegelijk ook een van de spelers die het meeste geld in het laatje kan brengen en Standard opnieuw wat uitstraling kan geven op de transfermarkt.

