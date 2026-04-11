Standard
1-2
Westerlo
Standard
Westerlo
0-1
10' Nacho Ferri
(Adnane Abid) Timothée NKada 76'
1-1
1-2
85' Dylan Ourega
Datum: 11/04/2026 18:15
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 2
Westerlo doet gouden zaak tegen Standard met het oog op Europees voetbal
Foto: © photonews

Op de tweede speeldag van de Europe Play-offs ontving Standard Westerlo op Sclessin. Charai wijzigde niets ten opzichte van de 2-0-overwinning tegen Charleroi van vorig weekend. Bij Standard kwam Ayensa opnieuw in het team, ten koste van Nkada.

Na de eerste speeldag in de Europe Play-offs werd meteen duidelijk dat drie teams strijden voor het Europese ticket. Genk stond voor aanvang van de tweede speeldag aan de leiding met 24 punten. Standard en Westerlo achtervolgden beide met 23 punten.

Voorsprong voor Westerlo

Om in het kielzog van Genk te blijven, konden beide teams maar beter winnen. Die boodschap had Westerlo meteen begrepen. De Kemphanen namen de wedstrijd meteen in handen, wat resulteerde in een vroege voorsprong.

Ferri werkte na tien minuten spelen een razendsnelle counter van Westerlo af. Pirard stopte in eerste instantie nog het schot van Piedfort, maar de Spaanse spits volgde goed en zette zo de 0-1 op het bord.

Missers van Said

Westerlo had in de eerste helft het balbezit, maar ook Standard kon af en toe dreigen. Said miste voor rust nog een enorme kans en vergat zo om Standard op gelijke hoogte te zetten.

Na rust kwam Standard beter uit de kleedkamer. Said miste na rust opnieuw een kans oog in oog met Jungdal. Die laatste bracht goed redding voor Westerlo, waardoor de 0-1 op het bord bleef staan.

Standard met tien verder

Na 65 minuten spelen moest Standard met tien verder. Ferri troefde Homawoo goed af en kon zo alleen op Pirard afstormen. De Spanjaard voelde contact, ging gretig naar de grond en smeerde zo Homawoo rood aan.

Tien minuten later kwam een tienkoppig Standard toch op gelijke hoogte. Het zwakke punt van Westerlo lag duidelijk in de rug van de defensie. Nkada dook de ruimte in en werkte het leer heerlijk met een stifter over Jungdal in doel.

De hoekschoppen van Haspolat

Westerlo kon met een man extra weinig creëren, maar kwam in minuut 86 dan toch opnieuw op voorsprong. Elke hoekschop van Haspolat zorgde al voor gevaar, waardoor het een kwestie van tijd was vooraleer er eentje binnen ging. Ourega werkte de hoekschop met zijn bovenbeen in doel.

Met de drie punten doen de Kemphanen een gouden zaak en zo behoudt Westerlo de aansluiting met Genk. Standard ziet zijn concurrenten op deze manier verder uitlopen.

Opstellingen

Standard Standard
Pirard Lucas 90' 8.05 -
  • Reddingen: 8
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 11/28 (39.3%)
Hautekiet Ibe 90' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 38/44 (86.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Bates David 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 40/49 (81.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/12 (41.7%)
Homawoo Josué   65' 6.18 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 42/48 (87.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Lawrence Henry   71' 5.83 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Ilaimaharitra Marco 86' 5.89 -
  • Nauwkeurige passes: 23/34 (67.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/10 (10%)
Nielsen Casper 90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 25/43 (58.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/23 (34.8%)
  • Balverliezen: 29
Mortensen Gustav 90' 5.87 -
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Abid Adnane A   90' 6.99 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Ayensa Dennis 90' 6.29 -
  • Nauwkeurige passes: 5/13 (38.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Said Rafiki 71' 6.02 -
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Schoten op doel: 2/3
Bank
Mohr Tobias 0'  
Mehssatou Nayel 0'  
René Mitongo 0'  
Nguene Bernard   19' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
El Hankouri Mohamed 4' 6.54  
  • Sleutelpasses: 1
Dierckx Daan 0'  
Spoden Charli 0'  
Dizdarević Belmin 0'  
NKada Timothée 19' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 6.92 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/31 (22.6%)
Reynolds Bryan 90' 6.33 -
  • Nauwkeurige passes: 25/34 (73.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Neustädter Roman 90' 6.68 -
  • Nauwkeurige passes: 48/57 (84.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Bayram Emin 90' 7.85 -
  • Nauwkeurige passes: 42/43 (97.7%)
  • Schoten op doel: 2/3
Lapage Amando   45' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Piedfort Arthur 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 38/51 (74.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Haspolat Dogucan 90' 7.18 -
  • Nauwkeurige passes: 47/57 (82.5%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Saito Shunsuke 73' 6.22 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Sakamoto Isa 84' 6.38 -
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
Alcocer Josimar 84' 6.38 -
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Nacho Ferri 90' 7.84 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
Bank
Nsiala-Makengo Clinton 0'  
Sydorchuk Sergiy 0'  
Patrão Afonso 6' 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bohamdi-Kamoni Naoufal 6' 6.12  
  • Schoten op doel: 0/1
Smekens Raf 0'  
Mbamba-Muanda Lucas 0'  
Mbamba Lucas 0'  
Ourega Dylan 45' 8.27 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Goure Fernand   0' 6.69  
  • Sleutelpasses: 1
Vanlangendonck Koen 0'  
Van Den Keybus Thomas 17' 6.33 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
