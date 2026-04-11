Westerlo doet gouden zaak tegen Standard met het oog op Europees voetbal

Op de tweede speeldag van de Europe Play-offs ontving Standard Westerlo op Sclessin. Charai wijzigde niets ten opzichte van de 2-0-overwinning tegen Charleroi van vorig weekend. Bij Standard kwam Ayensa opnieuw in het team, ten koste van Nkada.

Na de eerste speeldag in de Europe Play-offs werd meteen duidelijk dat drie teams strijden voor het Europese ticket. Genk stond voor aanvang van de tweede speeldag aan de leiding met 24 punten. Standard en Westerlo achtervolgden beide met 23 punten.

Voorsprong voor Westerlo

Om in het kielzog van Genk te blijven, konden beide teams maar beter winnen. Die boodschap had Westerlo meteen begrepen. De Kemphanen namen de wedstrijd meteen in handen, wat resulteerde in een vroege voorsprong.

Ferri werkte na tien minuten spelen een razendsnelle counter van Westerlo af. Pirard stopte in eerste instantie nog het schot van Piedfort, maar de Spaanse spits volgde goed en zette zo de 0-1 op het bord.

Missers van Said

Westerlo had in de eerste helft het balbezit, maar ook Standard kon af en toe dreigen. Said miste voor rust nog een enorme kans en vergat zo om Standard op gelijke hoogte te zetten.

Na rust kwam Standard beter uit de kleedkamer. Said miste na rust opnieuw een kans oog in oog met Jungdal. Die laatste bracht goed redding voor Westerlo, waardoor de 0-1 op het bord bleef staan.





Standard met tien verder

Na 65 minuten spelen moest Standard met tien verder. Ferri troefde Homawoo goed af en kon zo alleen op Pirard afstormen. De Spanjaard voelde contact, ging gretig naar de grond en smeerde zo Homawoo rood aan.

Tien minuten later kwam een tienkoppig Standard toch op gelijke hoogte. Het zwakke punt van Westerlo lag duidelijk in de rug van de defensie. Nkada dook de ruimte in en werkte het leer heerlijk met een stifter over Jungdal in doel.

De hoekschoppen van Haspolat

Westerlo kon met een man extra weinig creëren, maar kwam in minuut 86 dan toch opnieuw op voorsprong. Elke hoekschop van Haspolat zorgde al voor gevaar, waardoor het een kwestie van tijd was vooraleer er eentje binnen ging. Ourega werkte de hoekschop met zijn bovenbeen in doel.

Met de drie punten doen de Kemphanen een gouden zaak en zo behoudt Westerlo de aansluiting met Genk. Standard ziet zijn concurrenten op deze manier verder uitlopen.