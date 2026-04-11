Issame Charaï ziet Westerlo voor straffe primeur zorgen: "Dat is een record voor ons"

KVC Westerlo heeft de volle buit gepakt bij Standard. De Kemphanen springen daardoor voorlopig over KRC Genk in de stand. Issame Charaï was tevreden achteraf.

Westerlo haalde de buit binnen via goals van Nacho Ferri en Dylan Ourega. De Luikse gelijkmaker van Timothé Nkada mocht niet baten voor een tienkoppig Standard.

"We beginnen heel goed met kansen na kansen en daarom ben ik tevreden", wordt Westerlo-coach Issame Charaï geciteerd door Sporza. "Een omschakeling na een hoekschop zat ook in ons matchplan."

Westerlo was gevaarlijk op Sclessin. "We bleven de beste kansen hebben, 10 doelkansen en dat is een record voor ons", merkt Charaï op. "Ik ben blij dat Piedfort streng is, dat is gezonde ambitie en dat toont aan hoe we zijn gegroeid."

"Onze kracht is snel hoog druk zetten en meeste ploegen lopen buitenspel bij ons, dus dat zijn onze wapens", voegt hij toe. Westerlo boekt zes op zes en springt voorlopig over Genk naar de eerste plaats in de Europe Play-offs.

"Het klassement vertelt nog niet veel op dit ogenblik", blijft Charaï er rustig onder. Genk ontvangt morgen OH Leuven. Op speeldag 3 trekken de Limburgers naar Westerlo.