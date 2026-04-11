Lorenz Lomme
| 1 reacties
Vincent Euvrard ziet schlemiel bij Standard, maar ...: "Hij is al van grote waarde geweest"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard verloor vandaag met 1-2 van Westerlo. Al had de wedstrijd er anders uit kunnen zien als Rafiki Saïd zijn kansen had benut.

Standard keek na tien minuten tegen een achterstand aan door een goal van Nacho Ferri. Rafiki Saïd liet daarna enkele kansen onbenut op de gelijkmaker.

Vooral zijn kans voor de rust - waarbij hij de bal maar voor het binnenleggen had - zorgde voor verbazing op Sclessin. Een tienkoppig Standard maakte na de pauze gelijk via Timothé Nkada, maar bleef toch puntenloos achter na een doelpunt van Dylan Ourega: 1-2.

Saïd blijft werken

"We verdienden meer, zeker omdat we opnieuw in de wedstrijd komen met ons tienen", vindt Standard-coach Vincent Euvrard bij Sporza. "We hadden veel moeite met de hoekschoppen die in de eerste zone werden gedropt en dat diende ons uiteindelijk de doodsteek toe."

"We zijn op de goede weg, het komt wel, allen is het jammer dat we hier puntenloos achterblijven", waarna hij dieper inging op de kansen van Saïd.

"Saïd is al van grote waarde geweest voor mij, maar mist de laatste wedstrijden wel wat kansen. Hij blijft werken en zal zich er wel weer door kunnen trekken", denkt Euvrard.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Westerlo
Vincent Euvrard

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 12/04 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

rinus michels rinus michels over Vincent Euvrard ziet schlemiel bij Standard, maar ...: "Hij is al van grote waarde geweest" Vital Verheyen Vital Verheyen over STVV - Club Brugge: 1-2 CCpl CCpl over SK Beveren - KV Kortrijk: 1-0 ontleder ontleder ontleder ontleder over Standard - Westerlo: 1-2 ontleder ontleder ontleder ontleder over Waarom ligt VAR in België veel meer onder vuur dan in Europa? Belgische ref kent het antwoord Andreas2962 Andreas2962 over Geschiedenis! Vincent Kompany en Bayern München breken indrukwekkend record Venom#13 Venom#13 over Mikel Arteta en Arsenal likken hun wonden: "Flinke klap in het gezicht" Venom#13 Venom#13 over Het is aan Romelu Lukaku zelf: de gedroomde terugkeer die hem een held maakt of nog veel geld verdienen Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Boskamp spaart Club Brugge-winger Tzolis niet: "Een klein mannetje" rinus michels rinus michels over Deschacht is onverbiddelijk voor Anderlecht-speler en geeft hem op: "Dat is te weinig" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved