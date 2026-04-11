Vincent Euvrard ziet schlemiel bij Standard, maar ...: "Hij is al van grote waarde geweest"

Standard verloor vandaag met 1-2 van Westerlo. Al had de wedstrijd er anders uit kunnen zien als Rafiki Saïd zijn kansen had benut.

Standard keek na tien minuten tegen een achterstand aan door een goal van Nacho Ferri. Rafiki Saïd liet daarna enkele kansen onbenut op de gelijkmaker.

Vooral zijn kans voor de rust - waarbij hij de bal maar voor het binnenleggen had - zorgde voor verbazing op Sclessin. Een tienkoppig Standard maakte na de pauze gelijk via Timothé Nkada, maar bleef toch puntenloos achter na een doelpunt van Dylan Ourega: 1-2.

Saïd blijft werken

"We verdienden meer, zeker omdat we opnieuw in de wedstrijd komen met ons tienen", vindt Standard-coach Vincent Euvrard bij Sporza. "We hadden veel moeite met de hoekschoppen die in de eerste zone werden gedropt en dat diende ons uiteindelijk de doodsteek toe."

"We zijn op de goede weg, het komt wel, allen is het jammer dat we hier puntenloos achterblijven", waarna hij dieper inging op de kansen van Saïd.

"Saïd is al van grote waarde geweest voor mij, maar mist de laatste wedstrijden wel wat kansen. Hij blijft werken en zal zich er wel weer door kunnen trekken", denkt Euvrard.