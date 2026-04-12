Vincent Euvrard ziet genoeg goede dingen, maar wijst op pijnlijk mankement bij Standard

Standard heeft zaterdagavond in eigen huis met 1-2 verloren van KVC Westerlo. Vincent Euvrard was tevreden over de prestatie van zijn spelers, maar ontgoocheld over het eindresultaat van de Rouches.

Westerlo heeft zaterdagavond een einde gemaakt aan de reeks van zeven wedstrijden zonder nederlaag van Standard. Een zure opdoffer voor de Rouches, die Genk zo al wat verder zien weglopen in de strijd om de zevende plaats, ondanks een globaal genomen verdienstelijke prestatie. Dat was ook de analyse van Vincent Euvrard op de persconferentie.

"We verdienen meer en we hadden onszelf voor deze wedstrijd moeten belonen. We mogen deze match niet verliezen, en toch doen we dat omdat we niet efficiënt genoeg waren in onze kansen en omdat we niet goed hebben verdedigd, vooral op stilstaande fases waar we normaal net heel stabiel in zijn. We slikken een doelpunt op een stilstaande fase voor ons, en daarna nog een op een stilstaande fase van hen, met een enorme fout in de dekking."

"Voor het overige ben ik aanvallend heel tevreden. Al in de eerste helft zaten we goed in de wedstrijd. Er was eigenlijk maar één individuele fout, bij die pass van Bates naar Lucas Pirard, die daarna wel een paar reddingen moest doen. Aan de bal zaten we goed, met een paar interessante uitvoetballende acties, het afgekeurde doelpunt, de paal, de grote kans van Saïd, en na de rust begonnen we opnieuw sterk met alweer een grote kans. Als je die afmaakt, zit je weer helemaal in de match", betreurt de T1 van Standard.

"Daarna krijgen we een rode kaart en dan moet ik de spelers toch feliciteren met hun mentaliteit en kwaliteit nadat we met tien vielen, met dat prachtige doelpunt van Timothé (Nkada) en nog andere kansen. We moesten daar minstens een punt pakken, misschien zelfs drie, want ik denk dat dat mogelijk was. Maar dan slikken we nog een doelpunt op corner en wordt het heel moeilijk."

Vincent Euvrard vatte het zo samen. "Ik ben heel tevreden over de manier waarop we ons aanvallend hebben getoond en over de prestatie als geheel, maar heel ontgoocheld over de manier waarop we verdedigd hebben en uiteraard ook over het resultaat." Standard zal zich volgende week in Charleroi moeten herpakken.