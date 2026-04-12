Interview Vincent Euvrard ziet genoeg goede dingen, maar wijst op pijnlijk mankement bij Standard

Brandon Morren en Loïc Woos vanuit Sclessin
Standard heeft zaterdagavond in eigen huis met 1-2 verloren van KVC Westerlo. Vincent Euvrard was tevreden over de prestatie van zijn spelers, maar ontgoocheld over het eindresultaat van de Rouches.

Westerlo heeft zaterdagavond een einde gemaakt aan de reeks van zeven wedstrijden zonder nederlaag van Standard. Een zure opdoffer voor de Rouches, die Genk zo al wat verder zien weglopen in de strijd om de zevende plaats, ondanks een globaal genomen verdienstelijke prestatie. Dat was ook de analyse van Vincent Euvrard op de persconferentie.

"We verdienen meer en we hadden onszelf voor deze wedstrijd moeten belonen. We mogen deze match niet verliezen, en toch doen we dat omdat we niet efficiënt genoeg waren in onze kansen en omdat we niet goed hebben verdedigd, vooral op stilstaande fases waar we normaal net heel stabiel in zijn. We slikken een doelpunt op een stilstaande fase voor ons, en daarna nog een op een stilstaande fase van hen, met een enorme fout in de dekking."

"Voor het overige ben ik aanvallend heel tevreden. Al in de eerste helft zaten we goed in de wedstrijd. Er was eigenlijk maar één individuele fout, bij die pass van Bates naar Lucas Pirard, die daarna wel een paar reddingen moest doen. Aan de bal zaten we goed, met een paar interessante uitvoetballende acties, het afgekeurde doelpunt, de paal, de grote kans van Saïd, en na de rust begonnen we opnieuw sterk met alweer een grote kans. Als je die afmaakt, zit je weer helemaal in de match", betreurt de T1 van Standard.

"Daarna krijgen we een rode kaart en dan moet ik de spelers toch feliciteren met hun mentaliteit en kwaliteit nadat we met tien vielen, met dat prachtige doelpunt van Timothé (Nkada) en nog andere kansen. We moesten daar minstens een punt pakken, misschien zelfs drie, want ik denk dat dat mogelijk was. Maar dan slikken we nog een doelpunt op corner en wordt het heel moeilijk."

Lees ook... Vincent Euvrard ziet schlemiel bij Standard, maar ...: "Hij is al van grote waarde geweest"
Vincent Euvrard vatte het zo samen. "Ik ben heel tevreden over de manier waarop we ons aanvallend hebben getoond en over de prestatie als geheel, maar heel ontgoocheld over de manier waarop we verdedigd hebben en uiteraard ook over het resultaat." Standard zal zich volgende week in Charleroi moeten herpakken.

Vincent Euvrard ziet schlemiel bij Standard, maar ...: "Hij is al van grote waarde geweest"

Standard schiet zichzelf in de voet tegen Westerlo: "Daar zullen we intern over moeten spreken"

Beerschot-coach Mo Messoudi haalt na gemiste promotie uit naar arbitrage in 1B

Issame Charaï ziet Westerlo voor straffe primeur zorgen: "Dat is een record voor ons"

Frank Boeckx ziet kansen voor KV Mechelen: "Een match waar ze in Brugge naar uitkijken"

Westerlo doet gouden zaak tegen Standard met het oog op Europees voetbal

Kompany heeft waanzinning record te pakken met Bayern: dit heeft hij erover te zeggen

"Een complete grap": Philippe Clement krijgt ferme klap met Norwich City

Mika Godts blijft presteren bij Ajax en heeft ook duidelijke boodschap over zijn toekomst

"Héél triestig": immens verschil tussen Vetlesen en onherkenbare Diakhon, Club piekert zich suf over Franse Senegalees Reactie

'Europese top levert bikkelharde strijd om voormalige sterkhouder van Anderlecht'

🎥 Club haalt het na bewogen avond: Leko over één iets kwaad, Vanaken vindt niet dat blauw-zwart goed wegkomt Reactie

Club Brugge herpakt zich na matige eerste helft en springt met zege bij STVV over Union naar de leiding

🎥 Dubbele opdoffer voor Club Brugge: vooral zorgen om Kyriani Sabbe richting de lange termijn

Union-sterkhouder doet boekje open over zijn seizoen: "Dat heeft veel indruk op mij gemaakt"

Uitgerekend ex-Antwerp-speler smeert Saelemaekers en De Winter zeer dure nederlaag aan

Kippenvel: Simon Mignolet uitgebreid in de bloemetjes gezet op Stayen

'Arthur Vermeeren kan opvallende toptransfer naar de Premier League maken'

Geschiedenis! Vincent Kompany en Bayern München breken indrukwekkend record

Mikel Arteta en Arsenal likken hun wonden: "Flinke klap in het gezicht"

'Opvallende transfer van Neymar hangt mogelijk af van ... ex-speler Cercle Brugge'

Topschuttertitel lonkt: voormalige smaakmaker Club Brugge blijft aan de lopende band scoren

Spanning loopt hoog op: Real Madrid trekt harde lijn na nieuwe rel

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/04: Epolo

Franse club denkt aan Standard-kapitein Matthieu Epolo: Rouches hopen op 10 miljoen euro

Cercle Brugge maakt indruk onder nieuwe coach Friis: twee spitsen maken verschil tegen La Louvière

Anderlecht lijkt dan toch goud in handen te hebben: "Hij is gemaakt voor grote dingen"

Rode Duivels nog altijd in onzekerheid, al wil FIFA geen rekening houden met een plan B

16-jarige RSCA Future-aanvaller hoopt op zijn eerste A-ploegminuten

Wel een heel bijzonder protest van supporters: "Geen worsten en bier!" - En de reden is ook bizar

Arsenal lijdt héél pijnlijke nederlaag en geeft Manchester City hoop

Drama in Zwitserland: duel met Julien Duranville moet uitgesteld worden

Rode Duivel moet veel geld opleveren en dat scenario lijkt zich nu te voltrekken

Het is aan Romelu Lukaku zelf: de gedroomde terugkeer die hem een held maakt of nog veel geld verdienen

Waarom ligt VAR in België veel meer onder vuur dan in Europa? Belgische ref kent het antwoord

Superster wil terugkeren uit zijn interlandpensioen om op het WK 2026 te spelen

Charleroi 2-1 Antwerp
Standard 1-2 Westerlo
KRC Genk 16:00 OH Leuven

