KRC Genk
0-0
OH Leuven
Datum: 12/04/2026 16:00
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 2
Slap KRC Genk kan OH Leuven niet ontwrichten en loopt knauwtje op in strijd om Europees voetbal
Foto: © photonews

KRC Genk en OH Leuven hebben lauwe koffie geserveerd op speeldag 2 van de Europe Play-offs. Westerlo profiteert daarvan en is de nieuwe leider in de strijd om Europees voetbal.

Racing Genk opende zijn Europe Play-offs vorige week uitstekend met een 1-2-overwinning op het veld van Antwerp. Door de zege van Westerlo zaterdag in Luik moest het wel winnen om aan de leiding te blijven in de Europe Play-offs.

Dat deed Nicky Hayen met een nieuwe man in de basis, want Ito mocht opnieuw zijn plekje opeisen. Medina werd zo naar de bank verwezen. Bij de bezoekers zagen we veel meer wissels: liefst vier stuks voor Mazzu.

Genk kan stempel niet drukken

Dussenne, Verlinden, Verstraete én Ikwuemesi verhuisden naar de bank. Hun plaatsen in de startelf werden ingenomen door George, Ominami, Gil en Kaba. Bij Genk stond Brughmans gewoon opnieuw in doel bovendien.

Hij werd vroeg in de wedstrijd een keertje getest na een terugspeelbal van Kongolo, maar echt veel reddingen moest hij niet doen en zo bleef hij een rustige namiddag hebben. Prévôt werd aan de overkant wel een paar keer getest in de eerste helft.

Doelpuntenloze kermis: Westerlo profiteert

Toch was het uiteindelijk geen onlogische 0-0 aan de rust, want Genk kon zijn stempel niet drukken op de wedstrijd en bleef al te vaak steriel voetballen. De Leuvenaars konden er af en toe uitkomen, maar ook zonder veel grote kansen.

De grootste was misschien voor Ewoud Pletinckx, maar hij miste de opgelegde kans. Kaba had daarvoor al een strafschop geclaimd, maar niet gekregen. Karetsas en Heymans roerden zich aan de overkant, maar zonder echt indruk te maken.

Opstellingen

KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 90' 6.9 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/18 (38.9%)
Meer statistieken
Smets Matte 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 37/47 (78.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/14 (42.9%)
Meer statistieken
Sadick Aliu Mujaid 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
Meer statistieken
Ndenge Kongolo Josue 65' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
El Ouahdi Zakaria 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 25/28 (89.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bangoura Ibrahima Sory 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 32/37 (86.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Heynen Bryan 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ito Junya 45' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Heymans Daan 76' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 22/29 (75.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
Meer statistieken
Karetsas Konstantinos 65' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Mirisola Robin   45' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Steuckers Jarne   25' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Sor Yira Collins 0'  
Kayembe Joris 25' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
Meer statistieken
Medina Yaimar 45' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Bibout Aaron 45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Sattlberger Nikolas 0'  
Nkuba Ken 0'  
Yokoyama Ayumu 14' 6.6 -
Meer statistieken
Adedeji-Sternberg Noah 0'  
Doucouré Emile 0'  
 

OH Leuven OH Leuven
Prévôt Maxence Andre 90' 7.9 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 19/54 (35.2%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Ominami Takuma 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 42/45 (93.3%)
Meer statistieken
Nyakossi Roggerio 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 40/42 (95.2%)
Meer statistieken
Pletinckx Ewoud 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 31/41 (75.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Akimoto Takahiro 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 30/32 (93.8%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
George Wouter 69' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Schrijvers Siebe 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 35/46 (76.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Gil Regaño Óscar 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 23/26 (88.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Maziz Youssef 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 41/57 (71.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Teklab Henok 69' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Kaba Sory 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 23/24 (95.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Bank
Leysen Tobe 0'  
Dussenne Noë 0'  
Verstraete Birger 0'  
Verlinden Thibaud 21' 6.5 -
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Vaesen Kyan 0'  
Ikwuemesi Chukwubuikem 0'  
Balikwisha William 0'  
Lakomy Lukasz   21' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Maertens Mathieu 0'  
Jochmans Owen 0'  
Herbeleef KRC Genk - OH Leuven

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven
