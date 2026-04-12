Slap KRC Genk kan OH Leuven niet ontwrichten en loopt knauwtje op in strijd om Europees voetbal

KRC Genk en OH Leuven hebben lauwe koffie geserveerd op speeldag 2 van de Europe Play-offs. Westerlo profiteert daarvan en is de nieuwe leider in de strijd om Europees voetbal.

Racing Genk opende zijn Europe Play-offs vorige week uitstekend met een 1-2-overwinning op het veld van Antwerp. Door de zege van Westerlo zaterdag in Luik moest het wel winnen om aan de leiding te blijven in de Europe Play-offs.

Dat deed Nicky Hayen met een nieuwe man in de basis, want Ito mocht opnieuw zijn plekje opeisen. Medina werd zo naar de bank verwezen. Bij de bezoekers zagen we veel meer wissels: liefst vier stuks voor Mazzu.

Genk kan stempel niet drukken

Dussenne, Verlinden, Verstraete én Ikwuemesi verhuisden naar de bank. Hun plaatsen in de startelf werden ingenomen door George, Ominami, Gil en Kaba. Bij Genk stond Brughmans gewoon opnieuw in doel bovendien.

Hij werd vroeg in de wedstrijd een keertje getest na een terugspeelbal van Kongolo, maar echt veel reddingen moest hij niet doen en zo bleef hij een rustige namiddag hebben. Prévôt werd aan de overkant wel een paar keer getest in de eerste helft.

Doelpuntenloze kermis: Westerlo profiteert

Toch was het uiteindelijk geen onlogische 0-0 aan de rust, want Genk kon zijn stempel niet drukken op de wedstrijd en bleef al te vaak steriel voetballen. De Leuvenaars konden er af en toe uitkomen, maar ook zonder veel grote kansen.





De grootste was misschien voor Ewoud Pletinckx, maar hij miste de opgelegde kans. Kaba had daarvoor al een strafschop geclaimd, maar niet gekregen. Karetsas en Heymans roerden zich aan de overkant, maar zonder echt indruk te maken.