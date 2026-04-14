Woorden van Nicky Hayen keren als een boemerang terug: "Nog nooit gehoord van een trainer van een profclub"

KRC Genk bleef afgelopen weekend steken op een scoreloos gelijkspel tegen OH Leuven. Nicky Hayen kwam met een héél opvallend excuus op de proppen. En die woorden keren als een boemerang terug.

"Mijn ploeg was niet fris genoeg", aldus Nicky Hayen na afloop van de wedstrijd. "We hebben een stevige trainingsweek achter de rug. Daar moeten we nog stappen in zetten."

Met andere woorden: De Smurfen lieten dure punten in de strijd om een Europees ticket liggen omwille van enkele zware trainingen? De wenkbrauwen bij menig voetbalwaarnemer gingen héél hoog staan bij de woorden van Hayen.

Thomas Chatelle begrijpt het excuus van Nicky Hayen niét

"Dat excuus heb ik zelden of nooit gehoord van een trainer van een profclub", verslikte ook Thomas Chatelle zich in zijn koffie. "Ik begrijp dan ook niet dat Hayen het gaat gebruiken."

"Zo'n excuus kan twee dingen betekenen", aldus de voormalige sterkhouder van Genk in Het Belang van Limburg. "Ofwel hebben Hayen en zijn sportieve staf de belasting verkeerd ingeschat, ofwel zijn de spelers van Genk er fysiek héél slecht aan toe."

Duur puntenverlies voor KRC Genk



Door het puntenverlies lieten de Limburgers de leidersplaats in de Europe Play-Offs liggen. Genk volgt in de nacompetitie op één punt van KVC Westerlo.