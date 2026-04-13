OHL klopt zich op de borst: "We waren bij momenten zelfs beter dan Genk"

OH Leuven pakte op speeldag 2 van de Europe Play-offs knap een punt op het veld van KRC Genk. Ewoud Pletinckx vond dat zijn ploeg goed voor de dag kwam in Limburg.

Genk wilde winnen en over Westerlo springen in de stand. Dat lukte echter niet. De Limburgers konden OHL nooit echt in problemen brengen en kwamen zelfs nog goed weg bij een goede kans voor Ewoud Pletinckx. Het bleef echter bij een bloedeloze 0-0.

Pletinckx vond OHL de evenknie en soms zelfs beter

"Dat Racing Genk zich aan ons aanpaste, getuigt wel van veel respect", vertelt Pletinckx bij Het Laatste Nieuws. "Vorige week speelden ze ook al met vijf achterin, dus helemaal onverwacht was dat voor ons niet. Kijk, ik had de hele tijd het gevoel dat we goed in blok stonden en stevig in de wedstrijd zaten."

"Beide ploegen hadden het niet makkelijk om tot kansen te komen in wat een heel gelijkopgaande partij bleek. Wij waren alvast minstens de evenknie en bij momenten zelfs beter dan Genk, vond ik." OHL kwam nog dicht bij de zege. Ikwuemesi was in het slot gevaarlijk en ook Pletinckx dreigde.

"Die actie van Thibaud en Charly heb ik niet goed kunnen zien. Maar wat er met mijn eigen kopbal mis ging, weet ik natuurlijk wel. Ik was nog net iets te veel naar de baan van de bal aan het kijken en stond daardoor niet genoeg ingedraaid om rechtdoor op doel te kunnen koppen. Jammer, want we wisten dat ze veel ruimte tussen de spelers lieten waar we zouden kunnen induiken."



OHL is door het gelijkspel vijfde in de Europa Play-offs, met evenveel punten als hekkensluiter Antwerp (18). Op speeldag drie trekken de Vlaams-Brabanders naar de Bosuil in een onderling duel met als inzet de rode lantaarn.