Felice Mazzu geeft uitleg over keeperskwestie bij OHL: "We hebben met beiden een gesprek gehad"

OH Leuven keerde zondagmiddag met een punt terug uit Limburg. De mannen van Felice Mazzu speelden 0-0 gelijk tegen Genk.

Een zwak Genk krabde zich zondag in de haren. De mannen van Nicky Hayen speelden een povere partij en kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen OH Leuven.

“Dit is een verdiend punt. We hebben de juiste mentaliteit getoond en goed tussen de linies gespeeld. Ook ons balbezit was goed, we hebben met durf gespeeld”, sprak Felice Mazzù na de wedstrijd bij Sporza.

Prévot in doel

Felice Mazzù koos ervoor om Maxence Prévot tussen de palen te zetten ten koste van absolute sterkhouder Tobe Leysen. Dat bleek een goede keuze, want de 29-jarige Fransman speelde een prima partij.

“Over onze doelmannen, we hebben met beiden een gesprek gehad”, klonk het bij Mazzù. “Tobe (Leysen, red.) blijft onze nummer één, maar Maxence (Prévot, red.) verdiende ook zijn kans.”

"Dat blijft tussen ons"

“Hij heeft Tobe goed vervangen toen die geblesseerd was. Beide doelmannen weten wat ze mogen verwachten tot het einde van de play-offs, maar dat blijft onder ons”, sloot de coach van OHL af.