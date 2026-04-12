Standard schiet zichzelf in de voet tegen Westerlo: "Daar zullen we intern over moeten spreken"

Standard is er tegen KVC Westerlo niet in geslaagd om de drie punten in Luik te houden. Ibe Hautekiet denkt dat er intern gesproken zal moeten worden bij de Rouches.

Standard liep al snel tegen een 0-1-achterstand aan via Nacho Ferri. De thuisploeg knokte zich daarna met tien man terug in de wedstrijd. Timothé Nkada zorgde voor de gelijkmaker: 1-1.

Toch werd het zo'n tien minuten later stil aan de boorden van de Maas. Dylan Ourega zorgde laat in de wedstrijd voor de tweede Westelse treffer, die meteen ook goed was voor de drie punten voor de bezoekers.

Standard wilde te graag winnen

Standard-verdediger Ibe Hautekiet zag zijn ploeg bij Sporza nogal klungelig op achterstand komen. "Ik wil niet te positief zijn, maar na de eerste helft moeten we altijd voor staan. We staan 0-1 achter na een slechte counter, daar hebben we heel slecht verdedigd, daar zullen we wel intern nog over moeten spreken."

"Het voelde niet slecht, we hadden hier en daar wat kansen, maar dan pak je een rode kaart en wordt het moeilijk. Wanneer die kansen van Saïd er niet in gaan, denk je: het is een van die dagen", aldus Hautekiet.

"Maar dan moet je toch de knop weer omdraaien en uiteindelijk maken we toch nog gelijk. Spelen op het punt? We hebben te veel aanvalslust, dat klopt. We wilden te graag winnen."