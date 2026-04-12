Westerlo-coach Charaï is tevreden, maar Piedfort ziet het helemaal anders na zege tegen Standard

Arthur Piedfort was na de overwinning van Westerlo op het veld van Standard minder tevreden dan zijn trainer Issame Charaï. Terwijl de T1 van de Kemphanen zich verheugde over de prestatie, wees de middenvelder op het te grote aantal balverliezen.

Issame Charaï zag zijn ploeg een einde maken aan de reeks van zeven wedstrijden zonder nederlaag van Standard. De trainer van Westerlo verscheen dan ook logischerwijs tevreden op de persconferentie. “Ik ben heel blij met onze prestatie. We zijn goed aan de wedstrijd begonnen en hebben meteen kansen bij elkaar gespeeld. De counteraanval waarmee we scoorden na hun corner maakte ook deel uit van ons wedstrijdplan. Daarna zijn we kansen blijven creëren, een tiental in totaal, en dat is voor ons een record.”

Woorden die in contrast staan met die van zijn middenvelder Arthur Piedfort. Ondanks een sterke prestatie was de 21-jarige duidelijk niet volledig tevreden over het collectief, en hij stak dat in de mixed zone van Sclessin ook niet weg.

“Wij mogen vandaag niet tevreden zijn over onze prestatie. Net als vorige week werden ze gevaarlijk in de counter zodra wij de bal verloren. We moeten realistischer zijn in ons spel. Ook vandaag zijn we daar weer zelf verantwoordelijk voor. Gelukkig hebben we wel de drie punten gepakt. We stonden beter opgesteld en hadden ook meer balbezit.”

Arthur Piedfort niet zo tevreden als Issame Charaï

Het klonk dus heel anders dan bij zijn trainer. Toen Issame Charaï daar op de persconferentie naar werd gevraagd, zag hij daar echter totaal geen probleem in.

“Ik ben juist blij dat hij zo veeleisend is. Dat is gezonde ambitie en toont hoe ver we als ploeg al zijn geëvolueerd. Onze kracht ligt in hoog en snel druk zetten, en de meeste ploegen trappen daartegen in de buitenspelval. Dat zijn onze sterke punten.”