Vincent Kompany rolt ex-club makkelijk op en stuurt Hamburg HSV met forfaitcijfers naar huis

Vincent Kompany nam het zaterdag met Bayern München op tegen zijn ex-club SV Hamburg. Der Rekordmeister won met 5-0.

Vincent Kompany speelde ooit zelf nog voor Hamburger SV. De Belgische coach ruilde in 2006 Anderlecht in voor een avontuur in Duitsland. Daar speelde hij twee seizoenen voordat hij naar Manchester City trok. De rest, zoals ze zeggen, is geschiedenis.

Promovendus Hamburger SV

Voor het eerst stond de voormalige Rode Duivel oog in oog met Hamburg als coach van Bayern München. Die Rothosen promoveerden vorig seizoen uit de Duitse tweede klasse.

Nul doelpunten in Bundesliga

Die overgang verloopt voorlopig moeizaam. Hamburg heeft na drie wedstrijden één punt, dankzij een 0-0 gelijkspel tegen Borussia Mönchengladbach. De club kon dit seizoen nog geen enkel doelpunt maken in de Bundesliga.

Ook tegen Bayern München was het kalf al snel verdronken. Na nog geen halfuur spelen stond het al 4-0 voor de mannen van Vincent Kompany. Gnabry opende de score, waarna Pavlovic, Kane en Díaz verder uitdiepten.

Bayern met handrem

In de tweede helft trok Bayern de handrem op – gelukkig voor Hamburg – want dankzij een tweede treffer van Kane bleef het bij 5-0. Forfaitcijfers waar ze in München tevreden mee zullen zijn.