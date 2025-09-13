Datum: 13/09/2025 18:30
Competitie: Bundesliga
Speeldag: Speeldag 3
Stadion: Allianz Arena
Vincent Kompany rolt ex-club makkelijk op en stuurt Hamburg HSV met forfaitcijfers naar huis
Vincent Kompany nam het zaterdag met Bayern München op tegen zijn ex-club SV Hamburg. Der Rekordmeister won met 5-0.

Vincent Kompany speelde ooit zelf nog voor Hamburger SV. De Belgische coach ruilde in 2006 Anderlecht in voor een avontuur in Duitsland. Daar speelde hij twee seizoenen voordat hij naar Manchester City trok. De rest, zoals ze zeggen, is geschiedenis.

Promovendus Hamburger SV

Voor het eerst stond de voormalige Rode Duivel oog in oog met Hamburg als coach van Bayern München. Die Rothosen promoveerden vorig seizoen uit de Duitse tweede klasse.

Nul doelpunten in Bundesliga

Die overgang verloopt voorlopig moeizaam. Hamburg heeft na drie wedstrijden één punt, dankzij een 0-0 gelijkspel tegen Borussia Mönchengladbach. De club kon dit seizoen nog geen enkel doelpunt maken in de Bundesliga.

Ook tegen Bayern München was het kalf al snel verdronken. Na nog geen halfuur spelen stond het al 4-0 voor de mannen van Vincent Kompany. Gnabry opende de score, waarna Pavlovic, Kane en Díaz verder uitdiepten.

Bayern met handrem

In de tweede helft trok Bayern de handrem op – gelukkig voor Hamburg – want dankzij een tweede treffer van Kane bleef het bij 5-0. Forfaitcijfers waar ze in München tevreden mee zullen zijn.

Opstellingen

Bayern München Bayern München
  Speler G Beoordeel
1 Neuer Manuel 90' -
44 Stanisic Josip 90' -
4 Tah Jonathan 90' -
2 Upamecano Dayotchanculle   45' -
27 Laimer Konrad A 90' -
45 Pavlovic Aleksandar  90' -
6 Kimmich Joshua A 90' -
14 Díaz Luis 76' -
7 Gnabry Serge 45' -
17 Olise Michael A 90' -
9 Kane Harry ⚽ ⚽ A 64' -
  Bank G Beoordeel
3 Kim Min-Jae -  
8 Goretzka Leon -  
11 Jackson Nicolas 45' -
20 Bischof Tom 27' -
22 Guerreiro Raphaël 18' -
23 Boey Sacha 14' -
26 Ulreich Sven -  
40 Urbig Jonas -  
42 Karl Lennart 26' -

Hamburger SV Hamburger SV
  Speler G Beoordeel
28 Muheim Miro   90' -
22 Souhmahoro Aboubaka   45' -
44 Vuskovic Luka 90' -
17 Omari Warmed 90' -
2 Mikelbrencis William 90' -
24 Capaldo Nicolas 45' -
21 Remberg Nicolai 90' -
20 Vieira Fabio 76' -
  Bank G Beoordeel
3 Katterbach Noah -  
6 Sambi Lokonga Albert -  
8 Elfadli Daniel 45' -
23 Meffert Jonas 45' -
26 Peretz Daniel -  
29 Sahiti Emir -  
Herbeleef Bayern München - Hamburger SV

Bundesliga

 Speeldag 3
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Union Berlin Union Berlin 2-4 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 0-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 3-3 1. FC Köln 1. FC Köln
Freiburg Freiburg 3-1 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 0-1 RB Leipzig RB Leipzig
Bayern München Bayern München 5-0 Hamburger SV Hamburger SV
FC St. Pauli FC St. Pauli 14/09 FC Augsburg FC Augsburg
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 14/09 Werder Bremen Werder Bremen
