Tottenham Hotspur rekent op scorende Alderweireld in 3-0 overwinning tegen Leeds United

Tottenham Hotspur heeft 2021 met een positieve noot ingezet. Tegen Leeds United werd met 3-0 gewonnen door de Spurs. Toby Alderweireld had met een doelpunt een groot aandeel in de zege.

Maar het grootste aandeel kwam natuurlijk op naam het duo Kane-Son. Na een fout op Bergwijn werd de bal na interventie van de VAR op de stip gelegd en niet buiten de zestien. Kane twijfelde niet en scoorde het openingsdoelpunt.

Nog voor de rust zorgden Kane en Son voor een verdubbeling van die voorsprong. Met een perfect afgemeten voorsprong zette Kane zijn Zuid-Koreaanse ploeggenoot op weg naar zijn 100e doelpunt voor Tottenham Hotspur.

Uiteraard is de 100ste van Son er eentje op aangeven van Kane! 🤝 pic.twitter.com/mw7j1Mtn2f

— Play Sports (@playsports) January 2, 2021

Leeds kwam niet echt in het stuk voor met grote kansen. Na 5 minuten in de tweede helft was het helemaal voorbij voor de promovendus want Alderweireld kon een corner van Son in doel werken met het hoofd. Het was even twijfelactig of de bal wel over de lijn was, maar doellijntechnologie liet er geen twijfel over bestaan.

.@AlderweireldTob begint het nieuwe jaar met z'n eerste van het seizoen! 😍🇧🇪 pic.twitter.com/2tHFHFHWx5 — Play Sports (@playsports) January 2, 2021

Maar de Spurs eindigden de wedstrijd op een valse noot want in de blessuretijd ging Doherty wat fel door waardoor hij een tweede gele kaart kreeg. Volgende wedstrijd in de Premier League tegen Aston Villa zal Mourinho dus een andere speler moeten oproepen op de rechtsachter.

Door die overwinning komt Tottenham op de derde plaats te staan, op 4 punten van het leidersduo Liverpool-Manchester United.