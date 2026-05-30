CL Finale LIVE: Arsenal teert op vroege voorsprong tegen PSG

PSG: Matvei Safonov - Achraf Hakimi - Marquinhos - Pacho William - Nuno Mendes - Fabián Ruiz Peña - Joao Pedro Goncalves Neves - Vitinha - Desire Doue - Ousmane Dembele - Khvicha Kvaratskhelia

Bank: Renato Marin - Lucas Beraldo - Illya Zabarnyi - Goncalo Matias Ramos - Kang-In Lee - Lucas Hernández - Senny Mayulu - Dro Fernández - Bradley Barcola - Lucas Chevalier - Warren Zaire-Emery - Ibrahim Mbaye



Arsenal: David Raya Martin - Cristhian Mosquera - Gabriel Magelhaes - William Saliba - Piero Hincapie - Myles Lewis-Skelly - Declan Rice - Bukayo Saka - Martin Odegaard - Leandro Trossard - Kai Havertz

Bank: Gabriel Fernando de Jesus - Eberechi Eze - Gabriel Teodoro Martinelli Silva - Jurrien Timber - Kepa Arrizabalaga Revuelta - Viktor Gyökeres - Christian Nörgaard - Chukwunonso Madueke - Mikel Merino Zazón - Riccardo Calafiori - Martín Zubimendi Ibáñez - Max Dowman