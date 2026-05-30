Datum: 30/05/2026 18:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Finale
Stadion: Ferenc Puskás

CL Finale LIVE: Arsenal teert op vroege voorsprong tegen PSG

Om 18u wordt in Boedapest de Champions League-finale op gang getrapt tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. Pakt PSG de beker met de grote oren voor het tweede jaar op rij of zet Arsenal zich voor het eerst op de erelijst?

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Tijd   40' 9" 
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 Beide ploegen maken van elke opportuniteit gebruik om aan matennaaien te doen. Nu gaat Havertz heel ostentatief neer nadat hij de arm van Hakimi tegen zich kreeg
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 De luchtmacht van Arsenal verzamelt zich bij een vrije trap in de Franse 16 en dan is het altijd opletten geblazen maar Arsenal maakt een fout in de 16
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 Terwijl Mendes minutenlang op de grond blijft liggen in de 16 van Arsenal, blijft PSG in balbezit. Doué dribbelt zich een weg in de 16 van Arsenal maar wordt net voor hij kan trappen dan toch afgestopt
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 Ondertussen wordt Safonov verzorgd omdat hij een tik kreeg van Trossard (of was het van Marquinhos?) tegen zijn hoofd. Hij staat wel opnieuw recht en doet zijn haar opnieuw in een staart
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 Saka met de actie op rechts en harde, lage voorzet. Trossard komt voor Marquinhos gesprint maar Safonov strekt zich en zet zijn hand er tegen om het gevaar te ontzetten
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 Ondertussen hebben we al een drankpauze achter de rug in een vrij kansloze eerste helft. PSG gaf één kans weg en het was meteen raak
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 One-Nil to the Arsenal
Het is een slogan die al meegaat van de jaren 80-90 en ook nu wel opgaat. In de Premier League won Arsenal dit seizoen maar liefst 8 keer met 0-1 of 1-0. Dat is net geen 1/3e van al hun overwinningen dit seizoen
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 De voorlopige statistieken zijn wel duidelijk: PSG heeft na een kwartier maar liefst 78% balbezit
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 Saka wilt een corner wegtrappen maar trapt half naast de bal. Die botst daarna tegen zijn arm/borst maar een penalty zit er niet in
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 Aan de andere kant zorgde een foutje bijna opnieuw voor een doelpunt. Maar Gabriel komt nog cruciaal ingegleden en tikt de bal in corner
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Goal 		Doelpunt van Kai Havertz (Leandro Trossard)
Het is de finale en een foutje wordt hier ongenadig afgestraft! Marquinhos gaat in de fout bij het wegwerken van de bal en trapt hem tegen Trossard aan waardoor Havertz ervandoor kan gaan. De hoek is scherp en hij lijkt nog te willen kiezen voor een aflegger maar vlamt de bal dan in de korte bovenhoek!
1
 PSG - Arsenal: 0-0
PSG (PSG - Arsenal)
PSG: Matvei Safonov - Achraf Hakimi - Marquinhos - Pacho William - Nuno Mendes - Fabián Ruiz Peña - Joao Pedro Goncalves Neves - Vitinha - Desire Doue - Ousmane Dembele - Khvicha Kvaratskhelia
Bank: Renato Marin - Lucas Beraldo - Illya Zabarnyi - Goncalo Matias Ramos - Kang-In Lee - Lucas Hernández - Senny Mayulu - Dro Fernández - Bradley Barcola - Lucas Chevalier - Warren Zaire-Emery - Ibrahim Mbaye

Arsenal (PSG - Arsenal)
Arsenal: David Raya Martin - Cristhian Mosquera - Gabriel Magelhaes - William Saliba - Piero Hincapie - Myles Lewis-Skelly - Declan Rice - Bukayo Saka - Martin Odegaard - Leandro Trossard - Kai Havertz
Bank: Gabriel Fernando de Jesus - Eberechi Eze - Gabriel Teodoro Martinelli Silva - Jurrien Timber - Kepa Arrizabalaga Revuelta - Viktor Gyökeres - Christian Nörgaard - Chukwunonso Madueke - Mikel Merino Zazón - Riccardo Calafiori - Martín Zubimendi Ibáñez - Max Dowman

PSG PSG
Safonov Matvei 6.4  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
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Hakimi Achraf 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 24/27 (88.9%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Marquinhos 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 31/34 (91.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
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William Pacho 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
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Mendes Nuno 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 21/28 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
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Ruiz Peña Fabián 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Pedro Goncalves Neves Joao 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 16/17 (94.1%)
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Vitinha 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 42/47 (89.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Doue Desire 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 17/18 (94.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Dembele Ousmane 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
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Kvaratskhelia Khvicha 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 13/13 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Bank
Marin Renato  
Beraldo Lucas  
Zabarnyi Illya  
Ramos Goncalo Matias  
Lee Kang-In  
Hernández Lucas  
Mayulu Senny  
Fernández Dro  
Barcola Bradley  
Chevalier Lucas  
Zaire-Emery Warren  
Mbaye Ibrahim  
 

Arsenal Arsenal
Raya Martin David 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 2/7 (28.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/14 (28.6%)
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Mosquera Cristhian 6.9  
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Gabriel Magelhaes 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Saliba William 6.8  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Hincapie Piero 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Lewis-Skelly Myles 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
Meer statistieken
Rice Declan 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
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Saka Bukayo 6.4  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Odegaard Martin 6.7  
Meer statistieken
Trossard Leandro A 7.1  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
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Havertz Kai 7.7  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Bank
de Jesus Gabriel Fernando  
Eze Eberechi  
Martinelli Silva Gabriel Teodoro  
Timber Jurrien  
Arrizabalaga Revuelta Kepa  
Gyökeres Viktor  
Nörgaard Christian  
Madueke Chukwunonso  
Merino Zazón Mikel  
Calafiori Riccardo  
Zubimendi Ibáñez Martín  
Dowman Max  

Champions League

 Finale
PSG PSG 0-1 Arsenal Arsenal
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