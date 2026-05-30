CL Finale LIVE: Arsenal teert op vroege voorsprong tegen PSG
Om 18u wordt in Boedapest de Champions League-finale op gang getrapt tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. Pakt PSG de beker met de grote oren voor het tweede jaar op rij of zet Arsenal zich voor het eerst op de erelijst?
40' 9"
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40
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Beide ploegen maken van elke opportuniteit gebruik om aan matennaaien te doen. Nu gaat Havertz heel ostentatief neer nadat hij de arm van Hakimi tegen zich kreeg
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36
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De luchtmacht van Arsenal verzamelt zich bij een vrije trap in de Franse 16 en dan is het altijd opletten geblazen maar Arsenal maakt een fout in de 16
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31
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Terwijl Mendes minutenlang op de grond blijft liggen in de 16 van Arsenal, blijft PSG in balbezit. Doué dribbelt zich een weg in de 16 van Arsenal maar wordt net voor hij kan trappen dan toch afgestopt
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28
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Ondertussen wordt Safonov verzorgd omdat hij een tik kreeg van Trossard (of was het van Marquinhos?) tegen zijn hoofd. Hij staat wel opnieuw recht en doet zijn haar opnieuw in een staart
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26
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Saka met de actie op rechts en harde, lage voorzet. Trossard komt voor Marquinhos gesprint maar Safonov strekt zich en zet zijn hand er tegen om het gevaar te ontzetten
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24
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Ondertussen hebben we al een drankpauze achter de rug in een vrij kansloze eerste helft. PSG gaf één kans weg en het was meteen raak
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19
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One-Nil to the Arsenal
Het is een slogan die al meegaat van de jaren 80-90 en ook nu wel opgaat. In de Premier League won Arsenal dit seizoen maar liefst 8 keer met 0-1 of 1-0. Dat is net geen 1/3e van al hun overwinningen dit seizoen
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16
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De voorlopige statistieken zijn wel duidelijk: PSG heeft na een kwartier maar liefst 78% balbezit
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15
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Saka wilt een corner wegtrappen maar trapt half naast de bal. Die botst daarna tegen zijn arm/borst maar een penalty zit er niet in
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10
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Aan de andere kant zorgde een foutje bijna opnieuw voor een doelpunt. Maar Gabriel komt nog cruciaal ingegleden en tikt de bal in corner
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6
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Doelpunt van Kai Havertz (Leandro Trossard)
Het is de finale en een foutje wordt hier ongenadig afgestraft! Marquinhos gaat in de fout bij het wegwerken van de bal en trapt hem tegen Trossard aan waardoor Havertz ervandoor kan gaan. De hoek is scherp en hij lijkt nog te willen kiezen voor een aflegger maar vlamt de bal dan in de korte bovenhoek!
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1
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PSG - Arsenal: 0-0
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PSG:
Matvei Safonov
- Achraf Hakimi
- Marquinhos
- Pacho William
- Nuno Mendes
- Fabián Ruiz Peña
- Joao Pedro Goncalves Neves
- Vitinha
- Desire Doue
- Ousmane Dembele
- Khvicha Kvaratskhelia
Bank:
Renato Marin
- Lucas Beraldo
- Illya Zabarnyi
- Goncalo Matias Ramos
- Kang-In Lee
- Lucas Hernández
- Senny Mayulu
- Dro Fernández
- Bradley Barcola
- Lucas Chevalier
- Warren Zaire-Emery
- Ibrahim Mbaye
Arsenal:
David Raya Martin
- Cristhian Mosquera
- Gabriel Magelhaes
- William Saliba
- Piero Hincapie
- Myles Lewis-Skelly
- Declan Rice
- Bukayo Saka
- Martin Odegaard
- Leandro Trossard
- Kai Havertz
Bank:
Gabriel Fernando de Jesus
- Eberechi Eze
- Gabriel Teodoro Martinelli Silva
- Jurrien Timber
- Kepa Arrizabalaga Revuelta
- Viktor Gyökeres
- Christian Nörgaard
- Chukwunonso Madueke
- Mikel Merino Zazón
- Riccardo Calafiori
- Martín Zubimendi Ibáñez
- Max Dowman
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|
Safonov Matvei
|
| 6.4
Matvei Safonov @ PSG - Arsenal6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/5 (60%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/3 (0%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
|
Hakimi Achraf
|
| 6.6
Achraf Hakimi @ PSG - Arsenal6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|24/27 (88.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 24/27 (88.9%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Marquinhos
|
| 6.7
Marquinhos @ PSG - Arsenal6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|31/34 (91.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/8 (25%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 31/34 (91.2%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
|
William Pacho
|
| 5.9
Pacho William @ PSG - Arsenal5.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/14 (85.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
|
Mendes Nuno
|
| 6.2
Nuno Mendes @ PSG - Arsenal6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|21/28 (75%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/4 (25%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 21/28 (75%)
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
|
Ruiz Peña Fabián
|
| 6.9
Fabián Ruiz Peña @ PSG - Arsenal6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|23/25 (92%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
|
Pedro Goncalves Neves Joao
|
| 6.5
Joao Pedro Goncalves Neves @ PSG - Arsenal6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|16/17 (94.1%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 16/17 (94.1%)
|
Vitinha
|
| 6.7
Vitinha @ PSG - Arsenal6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|42/47 (89.4%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/4 (50%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 42/47 (89.4%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Doue Desire
|
| 6.3
Desire Doue @ PSG - Arsenal6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/2 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/18 (94.4%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 17/18 (94.4%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Dembele Ousmane
|
| 6.3
Ousmane Dembele @ PSG - Arsenal6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/17 (88.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/3 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
|
Kvaratskhelia Khvicha
|
| 6.2
Khvicha Kvaratskhelia @ PSG - Arsenal6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/13 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/13 (100%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|Bank
|
Marin Renato
|
|
|
|
|
Beraldo Lucas
|
|
|
|
|
Zabarnyi Illya
|
|
|
|
|
Ramos Goncalo Matias
|
|
|
|
|
Lee Kang-In
|
|
|
|
|
Hernández Lucas
|
|
|
|
|
Mayulu Senny
|
|
|
|
|
Fernández Dro
|
|
|
|
|
Barcola Bradley
|
|
|
|
|
Chevalier Lucas
|
|
|
|
|
Zaire-Emery Warren
|
|
|
|
|
Mbaye Ibrahim
|
|
|
|
|
|
|
Raya Martin David
|
| 6.5
David Raya Martin @ PSG - Arsenal6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|1/1
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/7 (28.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/14 (28.6%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 2/7 (28.6%)
- Nauwkeurige lange ballen: 4/14 (28.6%)
|
Mosquera Cristhian
|
| 6.9
Cristhian Mosquera @ PSG - Arsenal6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/5 (60%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
|
Gabriel Magelhaes
|
| 6.8
Gabriel Magelhaes @ PSG - Arsenal6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/13 (76.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Saliba William
|
| 6.8
William Saliba @ PSG - Arsenal6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/5 (80%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Hincapie Piero
|
| 6.6
Piero Hincapie @ PSG - Arsenal6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/7 (57.1%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Lewis-Skelly Myles
|
| 6.7
Myles Lewis-Skelly @ PSG - Arsenal6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/7 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
|
Rice Declan
|
| 6.9
Declan Rice @ PSG - Arsenal6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/10 (80%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|6/8 (75%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
|
Saka Bukayo
|
| 6.4
Bukayo Saka @ PSG - Arsenal6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/3 (33.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Odegaard Martin
|
| 6.7
Martin Odegaard @ PSG - Arsenal6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/4 (75%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
|
Trossard Leandro
A
|
| 7.1
Leandro Trossard @ PSG - Arsenal7.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|0
| Assists
|1
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/10 (60%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|3
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/5 (20%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Assists: 1
- Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
- Sleutelpasses: 1
- Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
|
Havertz Kai
⚽
|
| 7.7
Kai Havertz @ PSG - Arsenal7.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|39
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/9 (77.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
- Schoten op doel: 1/1
|Bank
|
de Jesus Gabriel Fernando
|
|
|
|
|
Eze Eberechi
|
|
|
|
|
Martinelli Silva Gabriel Teodoro
|
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|
|
Timber Jurrien
|
|
|
|
|
Arrizabalaga Revuelta Kepa
|
|
|
|
|
Gyökeres Viktor
|
|
|
|
|
Nörgaard Christian
|
|
|
|
|
Madueke Chukwunonso
|
|
|
|
|
Merino Zazón Mikel
|
|
|
|
|
Calafiori Riccardo
|
|
|
|
|
Zubimendi Ibáñez Martín
|
|
|
|
|
Dowman Max
|
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|
|