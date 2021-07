Is football...? Engeland knokt zich naar finale na intense voetbalavond (en discutabele strafschop)

Engeland heeft zich na verlengingen en met veel moeite voorbij Denemarken geknokt, dankzij een erg goedkope strafschop. De komende dagen stelt men zich over het Kanaal slechts één vraag: komt voetbal zondag voor het eerst in 55 jaar terug thuis? Of steken de Italianen daar nog een stokje voor?

Liefst 65000 Engelse fans keelden “God save the queen” mee, het was de voorbode van een intens wedstrijdbegin. Engeland drukte Denemarken achteruit, maar de Denen liepen geen averij op in het openingskwartier. Sterling testte al vroeg de vuisten van Schmeichel, aan de overzijde borstelde Damsgaard, een van dé ontdekkingen op dit toernooi, voorbij de verste paal.

Deens dynamiet bij Damsgaard

Op het halfuur onderstreepte Damsgaard andermaal zijn uitstekende vorm. Met een schitterende vrije trap -een vallend blad- nam hij Pickford te grazen, nog maar voor het eerst dit toernooi mocht Pickford een bal uit de netten vissen. Detail: Damsgaard kwam in het Deense elftal door het drama met Eriksen, die ook steevast alle stilstaande fases voor zijn rekening nam.

Engeland reageerde als door een wesp gestoken. Schmeichel behoedde zijn team met een schitterende reflex op een poging van Sterling van een tegendoelpunt, maar een minuut later was hij eraan voor de moeite. Saka werd door de buitenspelval geloodst en legde de bal goed breed. Kjaer, de aanvoerder van de Denen, gleed de bal in eigen doel voor de vrijstaande Sterling. Engeland overvediend op gelijke hoogte.

Sterke Schmeichel

Engeland ging na de pauze op zoek naar de voorsprong. Dat deden de Three Lions voornamelijk via stilstaande fases. Mount schilderde een vrije trap op het hoofd van Maguire, Schmeichel moest alles uit de kast halen om de kopbal uit de hoek te ranselen. Een fantastische redding van de 34-jarige goalie.

Gareth Southgate gooide tot groot jolijt van de fans Grealish in het elftal, maar ook de vedette van Aston Villa kon de stugge Deense defensie niet ontgrendelen. Ook deze halve finale kreeg een epiloog in de vorm van verlengingen.

Penalty?

Daarin was Harry Kane al snel dicht bij een heldenrol, maar Schmeichel dreef de Engelsen stilaan tot wanhoop met een nieuwe sublieme parade. Vlak voor het verstrijken van de eerste verlenging ging Raheem Sterling gretig neer na verderlicht contact met Maehle. Harry Kane trapte de elfmeter op Schmeichel, maar in de herneming legde Kane de bal in het lege doel: Wembley in extase, opluchting bij Harry Kane.

Southgate toonde zich erg pragmatisch, een tikkeltje cynisch zelfs door Grealish opnieuw naar de kant te halen en er met Trippier een extra verdediger in te gooien. Zo hebben de Britse tabloids meteen iets om de komende dagen over te schrijven. Hoe dan ook slaagde de Engelse bondscoach in zijn opzet: de Engelse defensie kwam geen seconde in de problemen, waardoor de Three Lions eenvoudig de wedstrijd konden uitspelen.

De vreugdeuitbarsting na het laatste fluitsignaal was immens. Zondag strijden Italië en Engeland voor de titel van Europees Kampioen, voor publiekslieveling Denemarken zit een bewogen toernooi erop. Het team van Hjulmand kan met opgeheven hoofd het toneel verlaten.