Portugal en Frankrijk delen de punten en daardoor zijn de Portugezen de volgende tegenstanders van de Rode Duivels

Portugal en Frankrijk hebben 2-2 gelijkgespeeld. Benzema scoorde twee keer voor de Fransen en Ronaldo deed hetzelfde voor de Portugezen. Portugal neemt het in de volgende ronde op tegen België.

Beide landen begonnen afwachtend aan de wedstrijd, maar Portugal probeerde toch de bovenhand te nemen. Renato Sanches en Cristiano Ronaldo kregen een goede kans, maar de schoten gingen naast.

Uiteindelijk kwamen de Portugezen toch verdiend op voorsprong. Lloris ging iets te zwaar in op Danilo Pereira en Lahoz wees naar de stip. Een kolfje naar de hand van Ronaldo en de superster scoorde zijn vierde doelpunt van het EK: 1-0.

Frankrijk kwam er niet aan te pas, maar net voor de rust kwamen de Fransen via een gelukje op gelijke hoogte. Mbappé liep tegen Semedo, maar Lahoz wees ook nu naar de stip en Benzema zette de penalty goed om. 1-1 was meteen ook de ruststand.

Tweede helft

Frankrijk begon uitstekend aan de tweede helft en ze werden daar meteen voor beloond. Pogba stuurde Benzema heerlijk in het straatje en de Franse aanvaller had de bal maar naast Rui Patricio binnen te duwen.

Portugal was even van slag en was ook een tijdje virtueel uitgeschakeld door de voorsprong van Hongarije tegen Duitsland, maar de Portugezen kwamen toch langszij. Opnieuw kreeg Portugal een penalty na hands van Koundé en Ronaldo zette zijn tweede strafschop van de avond om: 2-2 en zo Duitsland voorlopig uitgeschakeld.

Zowel Portugal als Frankrijk kregen nog enkele mooie mogelijkheden op de overwinning, maar beide ploegen konden niet meer scoren. 2-2 en dus zijn beide landen geplaatst voor de volgende ronde op het EK.

Portugal tegen de Rode Duivels

Nu kennen de Rode Duivels ook hun tegenstander in de volgende ronde. Even leek er een enorme verrassing in de maak, maar Duitsland scoorde alsnog de gelijkmaker tegen Hongarije. Daardoor eindigt Portugal derde en nemen zij het op tegen de Rode Duivels.