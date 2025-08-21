Datum: 21/08/2025 20:30
Competitie: Europa League
Speeldag: Play-offs (H)
Stadion: Stadion Miejski (Poznan)
KRC Genk heeft Europese schaapjes nu al op het droge na masterclass in 45 minuten
Foto: © photonews

KRC Genk zal dit seizoen in de League Phase van de Europa League spelen. Tegen Lech Poznan had het na 45 dolle minuten de schaapjes al op het droge. De terugwedstrijd volgende week wordt een formaliteit.

KRC Genk was al zeker van de League Phase in Europa, maar het wist nog niet in welke Europese competitie. Als het voorbij Lech Poznan raakte, dan werd het de Europa League - anders is er nog het opvangnet van de Conference League.

KRC Genk nam de match meteen in handen en na een weergaloze eerste helft mocht het gaan rusten met een 1-4-voorsprong. Poznan had geen antwoord klaar op de hoge druk van Genk en de score had eigenlijk nog veel hoger kunnen oplopen.{READALSO}

Hrosovsky maakt indruk bij Genk

Oh trapte in de eerste helft twee keer op de paal en miste ook een elfmeter, al kon hij even daarna wel zijn foutjes goedmaken met een mooi doelpunt, goed voor de ruststand.

Toen was de match natuurlijk wel al min of meer gespeeld, want Heynen had er op het halfuur al 1-3 van gemaakt. De eerste twee goals waren van een zeer bedrijvige Hrosovsky, die zo het gelijk van Fink wist te bewijzen.

Fink had namelijk voor hem gekozen en daardoor Karetsas naar de bank verwezen. En Hrosovsky liet mooie dingen zien, waardoor de terugwedstrijd al overbodig was na 45 minuten.

Terugwedstrijd overbodig

Enkel de gelijkmaker tussendoor was een klein smetje op de zaak, waardoor het nog een halfuur onnodig gevaarlijk bleef. Ook na de rust kreeg Poznan af en toe nog een kansje om te milderen, maar Lawal stond pal. 

Dankzij een owngoal snel na rust werd het nog 1-5. De terugwedstrijd is daardoor helemaal een formaliteit. We zullen er volgende week wel bij zijn in de CEGEKA-Arena, maar spanning zal er nooit zijn vermoeden we.

Opstellingen

Lech Poznan Lech Poznan
  Speler G Beoordeel
3 Douglas Alex 45' -
4 Bragança Moutinho João Gervásio   90' -
9 Ishak Mikael A 79' -
23 Thórdarson Gisli 61' -
24 Jagiello Filip 90' -
41 Mrozek Bartosz 90' -
43 kozubal antoni 90' -
72 Skrzypczak Mateusz 90' -
77 Palma Luis 90' -
  Bank G Beoordeel
6 Ouma Timothy 29' -
15 Gurgul Michal 45' -
17 Szymczak Filip -  
18 Salamon Bartosz -  
19 Fiabema Bryan 29' -
27 Monka Wojciech 64' -
31 Bakowski Krzysztof -  
56 Lisman Kornel 11' -
99 Rodriguez Pablo -  

KRC Genk KRC Genk
  Speler G Beoordeel
3 Sadick Aliu Mujaid 90' -
6 Smets Matte A   90' -
7 Steuckers Jarne A A   71' -
8 Heynen Bryan 79' -
9 Oh Hyun-Gyu 79' -
14 Sor Yira Collins A 70' -
17 Hrosovský Patrik ⚽ ⚽ 90' -
18 Kayembe Joris 90' -
21 Bangoura Ibrahima Sory   90' -
26 Lawal Tobias 90' -
77 El Ouahdi Zakaria 90' -
  Bank G Beoordeel
10 Ito Junya 19' -
19 Medina Yaimar -  
20 Karetsas Konstantinos 11' -
24 Sattlberger Nikolas -  
27 Nkuba Ken -  
28 Kiaba Brughmans Lucca -  
29 Mirisola Robin -  
32 Adedeji-Sternberg Noah 20' -
34 Palacios Adrian -  
44 Ndenge Kongolo Josue -  
71 Stevens Brent -  
99 Arokodare Toluwalase 11' -
