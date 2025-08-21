0-1
Het verschil tussen doorgaan in de Europa League of het opvangnet van de Conference League? Dat is een dikke vier miljoen euro. Kos Karetsas verdwijnt naar de bank, terwijl Patrik Hrosovsky zijn plaats in de basiself van Genk weer inneemt. Volg de match bij ons LIVE en op de voet!
46' 38"
|
46
|
Bal opnieuw aan het rollen in Poznan.
|
45+20
|
Wat een helft van Genk! Meer kan je niet zeggen.
|
|
Rust
|
45
|
Krijgen we nog iets voor de koffie?
|
42
|
Gele kaart voor Jarne Steuckers
|
41
|
Oh maakt dan toch de 1-4. Wow!
|
40
|
Doelpunt van Hyun-Gyu Oh
|
39
|
Oh mist een strafschop. Dat was de kans!
|
37
|
Wat krijgen we nog voor de pauze?
|
33
|
Doelpunt van Bryan Heynen (Matte Smets)
|
33
|
Heynen legt aan en zo 1-3. Genk vroeg op rozen.
|
30
|
Oh op de paal! Het gaat hard.
|
25
|
En meteen recht Genk de rug.1-2!
|
25
|
25
|
Doelpunt van Patrik Hrosovský (Jarne Steuckers)
|
21
|
De gelijkmaker van Lech Poznan.
|
21
|
Genk blijft druk zetten, de counters zijn scherp.
|
19
|
Doelpunt van Filip Jagiello (Mikael Ishak)
|
17
|
Genk blijft aandringen. De 0-2 zit er nog niet in.
|
14
|
Gele kaart voor Matte Smets
|
14
|
Poznan moet nu gaan komen.
|
11
|
Daar is de 0-1 via Hrosovsky al. Genk op rozen.
|
10
|
Genk drukt door.
|
10
|
Doelpunt van Patrik Hrosovský (Jarne Steuckers)
|
7
|
Er staat veel op het spel.
|
4
|
Genk meteen naar voren.
|
1
|
Lech Poznan - KRC Genk: 0-0
|
1
|
De bal rolt in Polen.
|
|
Vooraf
Het verschil tussen doorgaan in de Europa League of het opvangnet van de Conference League? Dat is een dikke vier miljoen euro. En dus staat KRC Genk onder de nodige druk tegen Lech Poznan. Kos Karetsas verdwijnt naar de bank, terwijl Patrik Hrosovsky zijn plaats in de basiself van Genk weer inneemt.
|
Lech Poznan
|Speler
|3
|Douglas Alex
|4
|Bragança Moutinho João Gervásio
|9
|Ishak Mikael A
|23
|Thórdarson Gisli
|24
|Jagiello Filip ⚽
|41
|Mrozek Bartosz
|43
|kozubal antoni
|72
|Skrzypczak Mateusz
|77
|Palma Luis
|Bank
|6
|Ouma Timothy
|15
|Gurgul Michal
|17
|Szymczak Filip
|18
|Salamon Bartosz
|19
|Fiabema Bryan
|27
|Monka Wojciech
|31
|Bakowski Krzysztof
|56
|Lisman Kornel
|99
|Rodriguez Pablo
|
KRC Genk
|Speler
|3
|Sadick Aliu Mujaid
|6
|Smets Matte A
|7
|Steuckers Jarne A A
|8
|Heynen Bryan ⚽
|9
|Oh Hyun-Gyu ⚽
|14
|Sor Yira Collins
|17
|Hrosovský Patrik ⚽ ⚽
|18
|Kayembe Joris
|21
|Bangoura Ibrahima Sory
|26
|Lawal Tobias
|77
|El Ouahdi Zakaria
|Bank
|10
|Ito Junya
|19
|Medina Yaimar
|20
|Karetsas Konstantinos
|24
|Sattlberger Nikolas
|27
|Nkuba Ken
|28
|Kiaba Brughmans Lucca
|29
|Mirisola Robin
|32
|Adedeji-Sternberg Noah
|34
|Palacios Adrian
|44
|Ndenge Kongolo Josue
|71
|Stevens Brent
|99
|Arokodare Toluwalase