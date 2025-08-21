46

Bal opnieuw aan het rollen in Poznan.



45+20

Wat een helft van Genk! Meer kan je niet zeggen.



45

Krijgen we nog iets voor de koffie?



42

Gele kaart voor Jarne Steuckers





41

Oh maakt dan toch de 1-4. Wow!



40



Doelpunt van Hyun-Gyu Oh





39

Oh mist een strafschop. Dat was de kans!



37

Wat krijgen we nog voor de pauze?



33



Doelpunt van Bryan Heynen (Matte Smets)





33

Heynen legt aan en zo 1-3. Genk vroeg op rozen.



30

Oh op de paal! Het gaat hard.



25

En meteen recht Genk de rug.1-2!



25

En meteen recht Genk de rug.1-2!



25



Doelpunt van Patrik Hrosovský (Jarne Steuckers)





21

De gelijkmaker van Lech Poznan.



21

Genk blijft druk zetten, de counters zijn scherp.



19



Doelpunt van Filip Jagiello (Mikael Ishak)





17

Genk blijft aandringen. De 0-2 zit er nog niet in.



14

Gele kaart voor Matte Smets





14

Poznan moet nu gaan komen.



11

Daar is de 0-1 via Hrosovsky al. Genk op rozen.



10

Genk drukt door.



10



Doelpunt van Patrik Hrosovský (Jarne Steuckers)





7

Er staat veel op het spel.



4

Genk meteen naar voren.



1

Lech Poznan - KRC Genk: 0-0





1

De bal rolt in Polen.

