Datum: 21/08/2025 20:30
Competitie: Europa League
Speeldag: Play-offs (H)
Stadion: Stadion Miejski (Poznan)

Het verschil tussen doorgaan in de Europa League of het opvangnet van de Conference League? Dat is een dikke vier miljoen euro. Kos Karetsas verdwijnt naar de bank, terwijl Patrik Hrosovsky zijn plaats in de basiself van Genk weer inneemt. Volg de match bij ons LIVE en op de voet!

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   46' 38" 
Discussieer live mee! Lees 52 reacties...
46
 Bal opnieuw aan het rollen in Poznan.
45+20
 Wat een helft van Genk! Meer kan je niet zeggen.


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45
 Krijgen we nog iets voor de koffie?
42
  Gele kaart voor Jarne Steuckers
41
 Oh maakt dan toch de 1-4. Wow!
40

Goal 		Doelpunt van Hyun-Gyu Oh
39
 Oh mist een strafschop. Dat was de kans!
37
 Wat krijgen we nog voor de pauze?
33

Goal 		Doelpunt van Bryan Heynen (Matte Smets)
33
 Heynen legt aan en zo 1-3. Genk vroeg op rozen.
30
 Oh op de paal! Het gaat hard.
25
 En meteen recht Genk de rug.1-2!
25
 En meteen recht Genk de rug.1-2!
25

Goal 		Doelpunt van Patrik Hrosovský (Jarne Steuckers)
21
 De gelijkmaker van Lech Poznan.
21
 Genk blijft druk zetten, de counters zijn scherp.
19

Goal 		Doelpunt van Filip Jagiello (Mikael Ishak)
17
 Genk blijft aandringen. De 0-2 zit er nog niet in.
14
  Gele kaart voor Matte Smets
14
 Poznan moet nu gaan komen.
11
 Daar is de 0-1 via Hrosovsky al. Genk op rozen.
10
 Genk drukt door.
10

Goal 		Doelpunt van Patrik Hrosovský (Jarne Steuckers)
7
 Er staat veel op het spel.
4
 Genk meteen naar voren.
1
 Lech Poznan - KRC Genk: 0-0
1
 De bal rolt in Polen.

Vooraf
Het verschil tussen doorgaan in de Europa League of het opvangnet van de Conference League? Dat is een dikke vier miljoen euro. En dus staat KRC Genk onder de nodige druk tegen Lech Poznan. Kos Karetsas verdwijnt naar de bank, terwijl Patrik Hrosovsky zijn plaats in de basiself van Genk weer inneemt.

Lech Poznan Lech Poznan
  Speler
3 Douglas Alex  
4 Bragança Moutinho João Gervásio  
9 Ishak Mikael A  
23 Thórdarson Gisli  
24 Jagiello Filip  
41 Mrozek Bartosz  
43 kozubal antoni  
72 Skrzypczak Mateusz  
77 Palma Luis  
  Bank
6 Ouma Timothy  
15 Gurgul Michal  
17 Szymczak Filip  
18 Salamon Bartosz  
19 Fiabema Bryan  
27 Monka Wojciech  
31 Bakowski Krzysztof  
56 Lisman Kornel  
99 Rodriguez Pablo  

KRC Genk KRC Genk
  Speler
3 Sadick Aliu Mujaid  
6 Smets Matte A    
7 Steuckers Jarne A A    
8 Heynen Bryan  
9 Oh Hyun-Gyu  
14 Sor Yira Collins  
17 Hrosovský Patrik ⚽ ⚽  
18 Kayembe Joris  
21 Bangoura Ibrahima Sory  
26 Lawal Tobias  
77 El Ouahdi Zakaria  
  Bank
10 Ito Junya  
19 Medina Yaimar  
20 Karetsas Konstantinos  
24 Sattlberger Nikolas  
27 Nkuba Ken  
28 Kiaba Brughmans Lucca  
29 Mirisola Robin  
32 Adedeji-Sternberg Noah  
34 Palacios Adrian  
44 Ndenge Kongolo Josue  
71 Stevens Brent  
99 Arokodare Toluwalase  
John van den Brom waarschuwt KRC Genk: "Hij is een echte killer"

John van den Brom waarschuwt KRC Genk: "Hij is een echte killer"

20/08

Donderdagavond moet KRC Genk vol aan de bak in de play-offs voor de Europa League. De troepen van coach Thorsten Fink spelen op bezoek bij het Poolse Lech Poznan.

Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli

Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli

20/08 3

Dimitri de Condé, Head of Football bij Racing Genk, noemt deze zomermercato "de meest onvoorspelbare die ik ooit heb meegemaakt". Vlak voor de Europese trip naar Poznan moe...

Scheidsrechters laten indruk na: KRC Genk-coach Thorsten Fink waarschuwt zijn spelers alvast

Scheidsrechters laten indruk na: KRC Genk-coach Thorsten Fink waarschuwt zijn spelers alvast

20/08 1

KRC Genk bereidt zich in Polen voor op de clash met Lech Poznan in de Europa League-play-offs. Coach Thorsten Fink waarschuwde zijn spelers alvast voor de scheidsrechter.

KRC Genk kan gemiste seizoensstart goedmaken in Europa: "Wij beseffen wat er op het spel staat"

KRC Genk kan gemiste seizoensstart goedmaken in Europa: "Wij beseffen wat er op het spel staat"

20/08 1

KRC Genk speelt donderdag in Polen tegen Lech Poznan en wil een sterke uitgangspositie voor de terugwedstrijd in België. Kapitein Heynen kijkt vol vertrouwen uit naar de Eu...

Dat zal het toch wat makkelijker maken: Genk hoeft dit al niet te vrezen tegen Lech Poznan

Dat zal het toch wat makkelijker maken: Genk hoeft dit al niet te vrezen tegen Lech Poznan

06:30 1

KRC Genk speelt donderdagavond een cruciale Europese wedstrijd tegen Lech Poznan in Polen. Met een goed resultaat op verplaatsing hoopt de club zich een stap dichter bij de...

Vertrekt El Ouahdi nog bij Genk? Dimitri De Condé zegt hoe het zit

Vertrekt El Ouahdi nog bij Genk? Dimitri De Condé zegt hoe het zit

11:20 1

Head of Football Dimitri De Condé heeft gereageerd op de aanhoudende geruchten rond een mogelijke transfer van Zakaria El Ouahdi. Hoewel de speler zelf aangeeft voor 99,9 p...

Europa League

 Play-offs (H)
FC Midtjylland FC Midtjylland 4-0 KuPS KuPS
Malmö FF Malmö FF 3-0 Sigma Olomouc Sigma Olomouc
Brann Brann 2-1 AEK Larnaca AEK Larnaca
Shkendija 79 Shkendija 79 2-1 Ludogorets Ludogorets
Panathinaikos Panathinaikos 1-1 Samsunspor Samsunspor
Zrinjski Zrinjski 0-1 Utrecht Utrecht
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 2-1 Dinamo Kiev Dinamo Kiev
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 0-1 Young Boys Bern Young Boys Bern
Lech Poznan Lech Poznan 1-4 KRC Genk KRC Genk
Aberdeen Aberdeen 0-1 FCSB FCSB
Rijeka Rijeka 1-0 PAOK PAOK
Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC 0-0 Braga Braga
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved