LIVE: El Ouahdi zet Genk op voorsprong met speciaal doelpunt!

Doelpunt van Zakaria El Ouahdi

Wat een doelpunt! Brouwer bokst de bal héél hoog in de lucht waarna El Ouahdi het leer vol op de slof neemt. De Marokkaan kan de bal niet beter raken en jaagt hem in doel. Sadick stond wel offside, zo leek het toch, en in de weg van de doelman.



53

Genk combineert plots heel goed tot de bal bij El Ouahdi komt. Hij knalt, maar zijn afgeweken bal gaat in corner.



51

Het draait voorlopig langs geen kanten bij Genk op aanvallend vlak.



46

De tweede helft wordt op gang gefloten. Heynen kreeg een stevige elleboogtik van De Wit, die er zelfs geen kaart voor krijgt. Opvallend.



44

Heynen werpt zich voor een knal van Cathline! Utrecht is gewoon de betere ploeg.



42

Opnieuw Bozdogan en opnieuw recht op Lawal!



42

Deze keer een knal van Bozdogan op Lawal! Utrecht probeert meer, maar de pogingen laten te wensen over.



41

Cathline nu met een schot op doel, maar Lawal heeft er weinig werk mee.



39

Genk dan toch weer! Heymans met een poging maar de Nederlandse doelman zit er goed bij.



39

Een schot van Bozdogan vliegt in de handen van Lawal. Genks doelgevaar laat op zich wachten sinds minuut 5.



33

Lawal trapt de bal gewoon buiten wanneer hij zijn aanvallers probeert te bereiken. De Oostenrijker heeft het moeilijk om zich te tonen bij Genk voorlopig.



30

Utrecht is meer in de wedstrijd gekomen. Genk heeft het moeilijk en speelt bijzonder passief.



23







19

Medina geeft tot bij Bibout, die onbezonnen naast doel knalt. Hier moest hij veel meer mee doen.



15

Het stadion is muisstil, de sfeer is verdwenen. Genk voetbalt hoog en wil aanvallen.



12

Er wordt gewoon doorgespeeld, maar er heerst toch geen positieve vibe.



10

Dit kan er ook nog wel bij. Heel wat Utrecht-fans gooien bekertjes op het veld. De scheids roept de aanvoerders bij elkaar.



5

De eerste kans van de partij is voor Genk. Heymans zorgt voor het gevaar maar Brouwer zit er goed bij.



2

De wedstrijd is van start gegaan zonder Genk-fans. Het volledige artikel over de situatie kan u op onze website lezen. Het blijft héél opvallend. Enorm veel fans zijn voor niets op een donderdagavond naar Nederland getrokken. Dit krijgt ongetwijfeld nog een staartje.



1

De bal rolt dan toch!



1

Utrecht - KRC Genk: 0-0





21:43

Om 21:50 wordt de wedstrijd afgetrapt.



21:31

De veiligheid in het uitvak kon niet gegarandeerd worden. Nu wordt opnieuw de identiteit van de fans gecontroleerd en dan wordt er bekeken of ze überhaupt nog binnen mogen.



21:22

Genk-fans gooiden met bekertjes naar de politie en naar Utrecht-fans. De politie maakte het bezoekersvak kleiner, de redenen hiervoor zijn nog onduidelijk. Van zodra het vak helemaal leeg is gaan de spelers 15 minuten opwarmen. Nadien wordt er gevoetbald.





ℹ️ De aftrap van FC Utrecht – KRC Genk is uitgesteld vanwege een situatie bij het uitvak. Zodra er meer informatie is, volgt een update. — FC Utrecht (@fcutrecht) January 22, 2026

21:05

Aftrap uitgesteld

De aftrap wordt uitgesteld voor onbepaalde duur.



21:00

De wedstrijd zal zeker nog doorgaan, maar wordt uitgesteld voor onbepaalde tijd. Er horen 1.200 fans in het uitvak te zitten, maar die zijn er nog niet allemaal. Supporters zouden nog onderweg zijn, terwijl er ook sprake was van een incident in het bezoekersvak. Voor de duidelijkheid: alles verloopt wel vredig.

