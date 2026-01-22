Datum: 22/01/2026 21:00
Competitie: Europa League
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Nieuw Galgenwaard

LIVE: El Ouahdi zet Genk op voorsprong met speciaal doelpunt!

KRC Genk neemt het donderdagavond op tegen FC Utrecht in de Europa League. Nicky Hayen kiest in Nederland voor Ito, Bibout (basisdebuut) en Sor in de aanval. Hij stelt ook Heymans én Karetsas op naast aanvoerder Heynen. Zo lijken ze vol voor de aanval te kiezen.

Tijd   61' 58" 
Brandon Morren
54

Goal 		Doelpunt van Zakaria El Ouahdi
Wat een doelpunt! Brouwer bokst de bal héél hoog in de lucht waarna El Ouahdi het leer vol op de slof neemt. De Marokkaan kan de bal niet beter raken en jaagt hem in doel. Sadick stond wel offside, zo leek het toch, en in de weg van de doelman.
53
 Genk combineert plots heel goed tot de bal bij El Ouahdi komt. Hij knalt, maar zijn afgeweken bal gaat in corner.
51
 Het draait voorlopig langs geen kanten bij Genk op aanvallend vlak.
46
 De tweede helft wordt op gang gefloten. Heynen kreeg een stevige elleboogtik van De Wit, die er zelfs geen kaart voor krijgt. Opvallend.


Scheidsrechter 		Rust


44
 Heynen werpt zich voor een knal van Cathline! Utrecht is gewoon de betere ploeg.
42
 Opnieuw Bozdogan en opnieuw recht op Lawal!
42
 Deze keer een knal van Bozdogan op Lawal! Utrecht probeert meer, maar de pogingen laten te wensen over.
41
 Cathline nu met een schot op doel, maar Lawal heeft er weinig werk mee.
39
 Genk dan toch weer! Heymans met een poging maar de Nederlandse doelman zit er goed bij.
39
 Een schot van Bozdogan vliegt in de handen van Lawal. Genks doelgevaar laat op zich wachten sinds minuut 5.
33
 Lawal trapt de bal gewoon buiten wanneer hij zijn aanvallers probeert te bereiken. De Oostenrijker heeft het moeilijk om zich te tonen bij Genk voorlopig.
30
 Utrecht is meer in de wedstrijd gekomen. Genk heeft het moeilijk en speelt bijzonder passief.
23
Utrecht - KRC Genk
19
 Medina geeft tot bij Bibout, die onbezonnen naast doel knalt. Hier moest hij veel meer mee doen.
15
 Het stadion is muisstil, de sfeer is verdwenen. Genk voetbalt hoog en wil aanvallen.
12
 Er wordt gewoon doorgespeeld, maar er heerst toch geen positieve vibe.
10
 Dit kan er ook nog wel bij. Heel wat Utrecht-fans gooien bekertjes op het veld. De scheids roept de aanvoerders bij elkaar.
5
 De eerste kans van de partij is voor Genk. Heymans zorgt voor het gevaar maar Brouwer zit er goed bij.
2
 De wedstrijd is van start gegaan zonder Genk-fans. Het volledige artikel over de situatie kan u op onze website lezen. Het blijft héél opvallend. Enorm veel fans zijn voor niets op een donderdagavond naar Nederland getrokken. Dit krijgt ongetwijfeld nog een staartje.
1
 De bal rolt dan toch!
1
 Utrecht - KRC Genk: 0-0
21:43
 Om 21:50 wordt de wedstrijd afgetrapt.
21:31
 De veiligheid in het uitvak kon niet gegarandeerd worden. Nu wordt opnieuw de identiteit van de fans gecontroleerd en dan wordt er bekeken of ze überhaupt nog binnen mogen.
21:22
 Genk-fans gooiden met bekertjes naar de politie en naar Utrecht-fans. De politie maakte het bezoekersvak kleiner, de redenen hiervoor zijn nog onduidelijk. Van zodra het vak helemaal leeg is gaan de spelers 15 minuten opwarmen. Nadien wordt er gevoetbald.

21:05
 Aftrap uitgesteld
De aftrap wordt uitgesteld voor onbepaalde duur.
21:00
 De wedstrijd zal zeker nog doorgaan, maar wordt uitgesteld voor onbepaalde tijd. Er horen 1.200 fans in het uitvak te zitten, maar die zijn er nog niet allemaal. Supporters zouden nog onderweg zijn, terwijl er ook sprake was van een incident in het bezoekersvak. Voor de duidelijkheid: alles verloopt wel vredig.
21:00
 Welkom bij deze live van Utrecht-Genk! De aftrap lijkt uitgesteld te worden. Een deel Genk-fans is nog niet aanwezig in het stadion en daar zou het te maken mee hebben.
🎥 UPDATE: Dit is de reden waarom Genk-vak in allerijl moest worden ontruimd

22:30 3

De aftrap in de wedstrijd tussen FC Utrecht en KRC Genk is uitgesteld tot iets voor 22 uur. De reden is ondertussen ook gekend.
Utrecht Utrecht
Brouwer Michael 90' 7.63 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
Murkin Derry John 90' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 22/26 (84.6%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/7 (14.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Eerdhuijzen Mike 90' 6.88 -
  • Nauwkeurige passes: 50/56 (89.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Didden Matisse 90' 7.16 -
  • Nauwkeurige passes: 52/58 (89.7%)
Vesterlund Niclas 90' 6.57 -
  • Nauwkeurige passes: 28/28 (100%)
Bozdogan Can 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 35/36 (97.2%)
  • Schoten op doel: 3/3
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
De Wit Dani 90' 6.97 -
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Engwanda Alonzo 90' 6.93 -
  • Nauwkeurige passes: 34/36 (94.4%)
  • Sleutelpasses: 1
Rodriguez Miguel 90' 6.57 -
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Schoten op doel: 1/1
Haller Sébastien 90' 6.01 -
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Cathline Yoann 90' 6.07 -
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bank
Barkas Vasilios 0'  
Horemans Siebe 0'  
van der Hoorn Mike 0'  
van den Berg Davy 0'  
Blake Adrian 0' 6.28  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Elkarouani Souffian 0'  
Viergever Nick 0'  
Gadellaa Kevin 0'  
el Arguioui Rafik 0'  
 

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias 90' 8.49 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
Medina Yaimar 90' 7.35 -
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Sadick Aliu Mujaid 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 28/30 (93.3%)
Smets Matte 90' 7.04 -
  • Nauwkeurige passes: 35/39 (89.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
El Ouahdi Zakaria 90' 8.06 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/23 (91.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Sor Yira Collins 90' 6.88 -
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Heymans Daan 90' 7.15 -
  • Nauwkeurige passes: 24/28 (85.7%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Heynen Bryan 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
Karetsas Konstantinos 90' 6.85 -
  • Nauwkeurige passes: 26/34 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/7 (28.6%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Bibout Aaron 90' 6.68 -
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Ito Junya 90' 7.07 -
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Bank
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Steuckers Jarne 0'  
Oh Hyun-Gyu 0'  
Bangoura Ibrahima Sory 0'  
Sattlberger Nikolas 0'  
Nkuba Ken 0'  
Mirisola Robin 0'  
Palacios Adrian 0'  
Ndenge Kongolo Josue 0'  
De Wannemacker August 0'  
Stevens Brent 0'  
Erabi Jusef 0'  
Na zeven wedstrijden zonder zege: dit heeft Genk-coach Nicky Hayen te zeggen voor clash met Utrecht

06:30

Racing Genk staat donderdagavond voor een belangrijk Europees moment tegen FC Utrecht. Na zeven wedstrijden zonder zege hopen de Limburgers in de Europa League het vertrouw...

