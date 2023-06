Finale is bekend: invaller maakt verschil met goal in slotfase reguliere speeltijd

Spanje gaat naar de finale van de Nations League. De Spanjaarden domineerden heel de match, maar kregen pas laat waar ze recht op hadden. Het was invaller Joselu die het lot van Italië bezegelde.

Naar dat voetbal van Spanje zouden de Belgische spelers toch ook eens moeten kijken hoor. Moeilijk in al zijn eenvoud, noemen wij het. Die jongens kunnen in drie-vier tikken zich onder druk uitvoetballen zonder zelf te moeten dribbelen. Als je zoiets beheerst, ben je een topploeg. Rodri, Gavi, Alba... 't Zijn mannen die voetballen simpel laten lijken.

Blunder Bonucci

Italië probeerde La Furia Roja hoog vast te zetten, maar kreeg snel een koekje van eigen deeg. Weliswaar met de hulp van de meest ervaren speler op het veld: Leonardo Bonucci. De 36-jarige verdediger begint van zijn pluimen te verliezen hoor.

© photonews

Een jaar of vijf geleden had hij zich de bal nooit laten afsnoepen. En de zeldzame keer dat dat gebeurde, zou zijn kompaan van vele jaren, Chiellini, het wel rechtgezet hebben. Maar die had zijn pensioen al aangekondigd, terwijl Bonucci nog tot volgende zomer doorgaat.

Maar bon: Pino dus met de bal aan de haal en 1-0. Aardige pot voetbal alweer hoor, na die van gisteren die al kon bekoren. Italië maakte immers snel gelijk nadat Le Normand heel ongelukkig de bal tegen de hand kreeg en Immobile de gelijkmaker scoorde vanop de stip.

Compleet verschillend

Technisch een heel aangename partij om volgen, maar naast een buitenspelgoal van Frattesi waren er niet echt grote kansen meer te noteren in de eerste helft. Spanje speelde op balbezit, Italië op de counter. Twee verschillende speelstijlen uiteraard en dat maakte het allemaal zo interessant.

De tweede helft was de dominantie van Spanje trouwens nog groter, maar ze konden maar niet scoren. Mede door een paar foute keuzes van Morata. En toch was de beste kans voor Italië, maar Unai hield Frattesi van een goal met een goeie parade.

Uiteindelijk kwam er toch gerechtigheid. Invaller Joselu duwde van dichtbij een rebound binnen en bezorgde zijn team daarmee een finaleplaats tegen Kroatië.