Spektakelmatch in De Kuip met invaller Noa Lang in een hoofdrol, Modric met trofee als afscheid?

Nederland is in wederopbouw en dat was er aan te zien. Oranje kwam tegen Kroatië wel op voorsprong, maar uiteindelijk overwon het métier van de Kroaten ondanks een goal van Noa Lang in de 96ste minuut. Maar daarna miste hij ook nog de gelijkmaker in de verlengingen.