Dit hebben fans te zeggen over Noa Lang na Nederland-Kroatië: "Zoon van God" en "Dit is waarom je hem niet opstelt""

In extremis trapte Noa Lang Nederland naar verlengingen tegen Kroatië. Die verloren onze Noorderburen uiteindelijk met 2-4, waardoor de Kroaten naar de finale van de Nations League mogen.

De Kuip ontploft. Vlak voor affluiten trapt Noa Lang Oranje naar verlengingen tegen Kroatië. Na een rommelige fase maakt de Nederlander van Club Brugge er met een knap geplaatste halve volley 2-2 van.

In de verlengingen zelf was Lang bijna weer de redder van Oranje. Bergwijn trapt eerst op Livakovic, maar in de herneming staat Lang goed gepositioneerd om de gelijkmaker binnen te drukken. De Club-speler trof het zijnet.

Uiteindelijk verloor Oranje met 2-4. Na doelpunten van Petkovic en Modric mag Kroatië naar de finale van de Nations League.

Op Twitter ging de flankaanvaller van Club Brugge van held naar anti-held. "97th minute: Everyone loves Noa Lang, 111th minute: Everyone mad at Noa Lang", viel er onder meer te lezen.

