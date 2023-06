Onder meer Franky Van der Elst vol lof over speler Kroatië: "Krijg je tranen van in de ogen"

Finale WK 2018, halve finale en derde plek WK 2022, finale Nations League 2023. De reeks die de Kroaten de voorbije jaren neerzette, is ronduit indrukwekkend te noemen.

Onder impuls van een briljante Luka Modric haalde het Zuid-Europese land het met 2-4 van Nederland. De Ballon d'Or-winnaar van 2018 mag dan wel in de herfst van zijn carrière zitten, tegen Oranje was hij alomtegenwoordig en werd zijn wedstrijd bekroond met een strafschopdoelpunt. Meer dan terecht werd Modric getrakteerd op een staande ovatie.

De 37-jarige balvirtuoos werd dan ook bejubeld op Twitter. "Krijg je tranen van in de ogen" en "Cruijf van de Balkan", viel er onder meer te lezen. Wat zou het mooi zijn mocht Modric zijn carrière bij de Kroaten afsluiten met een prijs. Daarvoor mag het binnen drie dagen opnieuw aan de bak. Dan speelt Kroatië tegen de winnaar van Spanje-Italië.

Luka Modrić in één woord ‘briljant’ Altijd en eeuwig die extra paar secondes voor zichzelf creërend..en zijn passing is echt extreem! #nedkro #NationsLeague pic.twitter.com/Q8AP5gXLOH

Even een applaus voor Modric (37) Na 100 wedstrijden dit seizoen huppelt hij nog vrolijk rond op het veld! Publiek wissel was terecht!👏⚽️👏 #NEDCRO

Luca Modric by far man of the match. Wat een voetballer, doet werkelijk alles goed.👌