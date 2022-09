Jonathan David bezorgt Lille de zege op het veld van Montpeillier

Lille heeft vandaag kunnen winnen op het veld van Montpeillier. Jonathan David was van levensbelang voor de bezoekers.

Lille ging vandaag op bezoek bij Montpeillier. Na amper twintig minuten kwam de thuisploeg ook al op voorsprong. Elye Wahi was de doelpuntenmaker. Kopzorgen dus voor Lille, dat nog niet de gewenste competitiestart kende. Net voor de rust wist ex-Gentspeler Jonathan David de bordjes wel weer op gelijke hoogte te brengen.

In de toegevoegde tijd pakte Valère Germain een rode kaart en zo moest Montpeillier met z'n tienen verder. Na de rust zette Angel Gomes de bezoekers uit Lille op voorsprong. In de toegevoegde tijd zette Jonathan David met de 1-3 en zijn tweede doelpunt van de namiddag de kers op de taart. Met deze overwinning komt Lille op een vijfde plaats in de Ligue 1, net boven Montpeillier.