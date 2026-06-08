Geschiedenis geschreven, maar ook pijnlijke nederlaag: Sven Vermant reageert na EK

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De Rode Duivels U17 waren lange tijd op koers voor EK-goud. In hun groep hadden ze de groepswinst weten te nemen en in de halve finales wonnen ze tegen Frankrijk. In de finale werd echter verloren van Italië na het nemen van strafschoppen. Sven Vermant is en blijft trots.