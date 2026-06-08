Geschiedenis geschreven, maar ook pijnlijke nederlaag: Sven Vermant reageert na EK

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Geschiedenis geschreven, maar ook pijnlijke nederlaag: Sven Vermant reageert na EK
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De Rode Duivels U17 waren lange tijd op koers voor EK-goud. In hun groep hadden ze de groepswinst weten te nemen en in de halve finales wonnen ze tegen Frankrijk. In de finale werd echter verloren van Italië na het nemen van strafschoppen. Sven Vermant is en blijft trots.

Aernout Van Lindt

Sven Vermant reageert na verloren EK-finale

De jonge Rode Duivels U17 speelden in Tallinn de finale van het EK tegen Italië. Na een 1-1 gelijkspel gingen ze onderuit met de strafschoppen tegen de squadra. Coach Sven Vermant heeft met de nodige trots gereageerd over de prestaties van zijn spelers op dat EK.

"Ik ben ontzettend fier op wat we hebben bereikt, en de spelers verdienen niets dan lof", aldus Vermant in Het Nieuwsblad. “Dit is een heel moeilijk moment, dat ook bij het professionele topvoetbal hoort. Je verdient soms de overwinning, maar krijgt ze niet. Natuurlijk draait het om winnen, maar soms hoort bij winnen ook een nederlaag. We zullen hier in de toekomst de positieve aspecten uithalen, voor de spelers individueel en als collectief."

Aernout Van Lindt

Rode Duivels U17 naar halve finale tegen ... Frankrijk

De tegenstander in de halve finales voor de Rode Duivels U17 is bekend. Italië won zijn wedstrijd van Montenegro met 3-0 en Frankrijk haalde de trekker flink over tegen Denemarken en won met 4-0. De Italianen zijn zo met 9 op 9 groepswinnaar en mogen het in de halve finales opnemen tegen Spanje.

Frankrijk eindigde tweede en mag op die manier tegen groepswinnaar België aan de bak in de halve finales. De twee winnaars spelen later op de week nog de finale tegen elkaar. Pakken de Rode Duivels U17 voor het eerst in hun carrière een hoofdprijs? Dat gaan we de komende week opvolgen.

De Rode Duivels U17 zitten nog steeds op koers voor EK-goud. In hun groep hebben ze zelfs de groepswinst weten te nemen. Maandag weten ze tegen wie ze moeten spelen in de halve finales. De tegenstand wordt sowieso wel pittig.

Het U17-EK vindt plaats in Estland van 25 mei tot 7 juni, het WK volgt later op het jaar in november in Qatar. De Belgen plaatsten zich voor beide grote toernooien. Bovendien begonnen de Belgen goed aan hun EK-campagne met een 2-0 overwinning tegen Kroatië.

Op speeldag 2 werd verloren van Spanje met het kleinste verschil, wat toch wel een domper op de feestvreugde was. En dus waren de Belgen verplicht om tegen thuisland Estland te winnen om zeker te zijn van een stekje in de top-2 van hun groep.

Rode Duivels als groepswinnaar naar de halve finales

Dat zou ook gaan lukken. De Belgen klopten Estland in eigen land met 1-0. Een doelpunt van Kalonji vlak voor rust was voldoende voor de tweede overwinning in de groep. En dus ook voor de top-2 in de groep met zekerheid.

De top-2 van elke groep weet zich te plaatsen voor de halve finales, een plaats waar de Belgen in 2007, 2015, 2018 en 2025 ook al raakten. En ook deze keer zijn de jonge Rode Duivels daar dus in geslaagd. Maandag kennen ze hun tegenstander.

Maandag kennen jonge Rode Duivels hun tegenstander

Doordat Kroatië wist te winnen van Spanje met 3-2 zijn de Rode Duivels zelfs groepswinnaar geworden in een groep waarin drie ploegen zes punten wisten te pakken. De Spanjaarden pakken zo de tweede plaats in hun groep.

Italië heeft na twee speeldagen 6 op 6 en speelt nog tegen Denemarken. Het meest waarschijnlijke is dat Frankrijk zijn wedstrijd tegen Montenegro weet te winnen en op die manier de tweede plaats in de groep pakt. Op die manier maken we ons op voor een topduel later op de week, waarbij de finale om de hoek loert.

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