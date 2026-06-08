'Niet Michael Olise, maar deze speler is volgens Florentino Pérez 150 miljoen waard'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'Niet Michael Olise, maar deze speler is volgens Florentino Pérez 150 miljoen waard'
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Florentino Pérez blijft de voorzitter van Real Madrid. De ervaren sterke man van de Koninklijke won afgelopen zondag de voorzittersverkiezingen van de club en versloeg daarin de veel jongere Enrique Riquelme. Pérez zal nu een belofte moeten gaan inlossen.

Florentino Pérez had in zijn verkiezingscampagne alles uit de kast gehaald. Zo pakte hij op tv en sociale media uit met een fimpje waarin José Mourinho letterlijk zijn jawoord gaf om de nieuwe T1 te worden van Real.

Pérez vertrouwt erop dat Mourinho de Madrileense trein opnieuw op de rails krijgt. De Portugees was eerder al de trainer van Los Merengues en won in die periode verschillende prijzen. De Champions League won hij toen niet. Belangrijk detail.

Een bod van meer dan 150 miljoen

Daarnaast beloofde Pérez dat hij een bod van meer dan 150 miljoen zou uitbrengen op een speler als hij herverkozen zou worden. Hier en daar werd geopperd dat het om Michael Olise zou zijn. De Fransman van Bayern München speelde een dijk van een seizoen en had een belangrijk aandeel in de dubbel van het team van Vincent Kompany.

De winger was goed voor 22 goals en 31 assists in 52 optredens. Olise zou ongetwijfeld een grote versterking zijn voor dit Real Madrid, dat het dit seizoen moeilijk had en geen enkele prijs pakte.

Is het Julián Álvarez?

Patrick Berger van Sky Sports denkt echter dat het om een andere naam zou kunnen gaan, namelijk die van Julián Álvarez. Real zou al geïnformeerd hebben naar de Argentijn van Atlético Madrid. Het zou hem heel hoog inschatten. Atlético zou volgens Berger dan weer bereid zijn om de speler te verkopen als er een bod van 150 miljoen euro op tafel komt.

Dat uitgerekend Real aan Álvarez gelinkt wordt, is opvallend. Eerder werd namelijk ook FC Barcelona al in verband gebracht met de aanvaller, tot grote frustratie van Atlético. Álvarez was dit seizoen goed voor 20 goals en 9 assists in 49 optredens voor het team van Diego Simeone. De komende maand zal hij de transferzorgen even vergeten, want dan staat het WK met Argentinië centraal.

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Julián Álvarez

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