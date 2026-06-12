Heeft Rudi Garcia zijn Dries Mertens gevonden? "Zou het niet fijn vinden, maar..."

Dodi Lukebakio mag dan wel indruk gemaakt hebben tijdens de stage van afgelopen maart, de kans is groot dat hij deze maandag tegen Egypte op de bank begint. En wat als hij de geheime troef van Rudi Garcia wordt, zoals een zekere Dries Mertens dat was onder Roberto Martinez?

Geen enkele speler houdt daarvan, maar Dodi Lukebakio zal er bij de Rode Duivels wellicht mee moeten leren leven: de winger van Benfica krijgt vaak de rol van luxe-invaller – en daarin blinkt hij uit. Met 11 basisplaatsen tegenover 19 invalbeurten heeft Lukebakio regelmatig het verschil gemaakt vanaf de bank, zoals een van onze collega’s hem benadrukte tijdens ons gezamenlijk interview.

"Jullie hebben jullie huiswerk gemaakt en de cijfers liggen er, daar valt niets op aan te merken", lacht Dodi Lukebakio. "Het klopt, ik kom heel goed voor de dag vanaf de bank. Maar natuurlijk is mijn doel als competitiedier om altijd te spelen. Als ik via die weg mijn plaats moet veroveren, doe ik dat met veel plezier."

Met de jaren is Lukebakio ook gaan beseffen dat het collectief primeert. "Ik wil me niet op mezelf focussen: we zullen iedereen nodig hebben om ver te geraken. Het is al een kinderdroom die uitkomt om een Wereldbeker te spelen, mijn doel is om het team te helpen", relativeert hij.

Dodi Lukebakio, de nieuwe Dries Mertens?

Met zijn stijl en kwaliteiten is Dodi in het laatste halfuur een echt wapen wanneer hij invalt. "Dat is vriendelijk van jullie om te zeggen. Ik heb lang op mijn kans gewacht en nu moet ik bevestigen", vindt de flankaanvaller. "Ik hoop jullie te plezieren (glimlach)."





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Natuurlijk doet die status denken aan een andere nummer 14, een supersub bij de Rode Duivels: Dries Mertens. "Dries is een legende. Het zou uiteraard mooi zijn als ik dezelfde rol kan vervullen. Frustreerde hem dat? Iedereen heeft zijn doelen, zijn persoonlijkheid en zijn manier om met dingen om te gaan", aldus Lukebakio.

"Sommigen hebben het daar moeilijk mee, maar het is aan de speler om op het veld positief te reageren. Ik zou het niet leuk vinden om altijd op de bank te zitten", geeft hij toe. "Maar ik herhaal het: mijn doel is om te helpen. Bovendien dragen Dries en ik hetzelfde rugnummer (glimlach)."