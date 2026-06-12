Stoppen of doorgaan? Wat doet Kevin De Bruyne na het WK? Dat zal afhangen van Rudi Garcia

Wanneer Thibaut Courtois na het WK van 2026 mogelijk een punt zet achter zijn interlandcarrière, rijst automatisch de vraag wat de andere overblijvers van de gouden generatie zullen doen. Vooral rond Kevin De Bruyne blijven er nog vragen hangen.

De spelmaker viert tijdens het komende WK zijn 35e verjaardag, maar van onmiddellijke afscheidsgedachten lijkt voorlopig geen sprake. Integendeel zelfs. Tijdens een persmoment in maart liet De Bruyne verstaan dat hij zich nog altijd goed voelt bij de Rode Duivels en voorlopig geen einddatum op zijn internationale carrière wil kleven.

Dat betekent echter niet dat zijn toekomst al volledig vastligt. Het EK van 2028 ligt nog ver weg en tegen dan zou De Bruyne al 37 jaar zijn. Veel zal afhangen van hoe dit WK verloopt en van zijn situatie op clubniveau in de komende jaren.

WK cruciaal voor verdere plannen

Binnen de entourage van de Rode Duivels wordt ervan uitgegaan dat het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico een belangrijk kantelpunt kan worden. Een sterk toernooi zou De Bruyne mogelijk kunnen overtuigen om nog enkele jaren door te gaan, terwijl een teleurstellende campagne de balans misschien anders doet doorslaan.

Ook de fysieke belasting zal een rol spelen. De middenvelder behoort nog steeds tot de absolute sterkhouders van België, maar het drukke internationale programma is niet altijd een evidentie voor spelers die al meer dan vijftien jaar op het hoogste niveau actief zijn.

Het is dan ook geen geheim dat wedstrijden in de Nations League niet bovenaan het lijstje van favoriete verplichtingen staan bij ervaren internationals als De Bruyne en Courtois. De vraag wordt dan ook of bondscoach Rudi Garcia in de toekomst bereid zal zijn om zijn vedetten selectief rust te gunnen.





De Bruyne begint de vele jaren aan de top ook te voelen en kan een weekje rust midden in het seizoen best gebruiken. Maar Garcia is vrij strikt. Hij wil liefst niet al te veel uitzonderingen maken. Maar KDB? Heeft die dat intussen niet verdiend?

