Rudi Garcia wacht spannend verdict van de voetbalbond

Rudi Garcia haalde met de Rode Duivels de kwartfinales op het WK, maar dat betekent niet automatisch dat hij mag blijven. Binnen de bond en de spelersgroep zouden nog twijfels leven, waardoor Vincent Mannaert straks een belangrijke knoop moet doorhakken.

In tegenstelling tot het dossier-Domenico Tedesco heeft de Belgische voetbalbond niet de fout gemaakt om Rudi Garcia al een contractverlenging te geven nog voor zijn eerste grote toernooi als bondscoach. Zijn contract loopt stilaan af, en deze Wereldbeker vormt de belangrijkste basis om te beslissen of hij al dan niet een verlenging krijgt.

Met een balans van twee nederlagen in 20 wedstrijden (de eerste tegen Oekraïne werd in de terugmatch knap rechtgezet) en een kwartfinale op het WK oogt het rapport van de Fransman meer dan degelijk. Hij haalde bovendien de doelstelling die door de beleidsmakers van ons voetbal was vooropgesteld.

Tegen Senegal leek het verdict enkele minuten voor tijd te vallen, maar Garcia bleef vrij proactief coachen. Hetzelfde deed hij tegen de Verenigde Staten, in een match die meteen ook de beste Belgische prestatie op dit WK opleverde. Is dat genoeg om hem te zien doorgaan?

Krijgt Rudi Garcia een tweede groot toernooi?

Volgens La Dernière Heure is de tendens eerder negatief. De spelers verkiezen zijn manier van managen duidelijk boven die van Domenico Tedesco, maar zouden sceptisch blijven over zijn tactische keuzes. Ook binnen de bond zouden nog twijfels leven over zijn vermogen om zich echt op te werpen als de juiste man op de juiste plaats.

Of Garcia kan aanblijven, zal ook afhangen van zijn eigen duidelijke wens om bondscoach te blijven. Tot nu toe zou hij die nog niet expliciet uitgesproken hebben. In de komende weken wordt er meer duidelijk, onder meer via het grondige onderzoek dat Vincent Mannaert tot 31 juli voert. Dan zou ook het oordeel moeten volgen. Al lijken de voortekenen nu al zichtbaar.



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Als onze technisch directeur beslist dat een andere bondscoach de Rode Duivels richting Euro 2028 in het VK moet leiden, is dat meteen zijn tweede trainerswissel in twee jaar tijd, nadat hij eerder al een punt zette achter het mandaat van Domenico Tedesco.