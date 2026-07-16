'Club Brugge pikt belangrijke pion weg bij Rode Duivels'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Club Brugge pikt belangrijke pion weg bij Rode Duivels'
Foto: © photonews
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Club Brugge is volop bezig met de toekomst. In die hoedanigheid zijn ze ook hun sportieve staff verder aan het stofferen. Met Maxim Wouters hebben ze nu een pion weggeplukt bij de Belgische voetbalbond en de Rode Duivels. Hij krijgt een functie tussen de A-ploeg en de B-ploeg bij Club Brugge.

Kent u Maxim Wouters al? De 32-jarige coach is van vele markten thuis en was afgelopen seizoen hoofdtrainer van Sporting Kampenhout in de Eerste Provinciale Vlaams-Brabant. Het team werd knap zesde en was over het hele seizoen een van de meest gemiddelde ploegen.

Zeker geen slechte prestatie dus van Maxim Wouters, die vervolgens naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en de Verenigde Staten mocht. Daar was hij Performance Analyst bij de Belgische nationale voetbalploeg. 

Maxim Wouters moet jong talent van Club Brugge begeleiden richting A-kern

"Mijn job bestaat eruit om tegenstanders te analyseren op basis van videobeelden, op basis van data. Ook prestaties in kaart te brengen, ook individuele prestaties bij ons. Beelden bekijken en grondig analyseren, dus dagdagelijkse routine is eigenlijk nu beelden bekijken van bijvoorbeeld nu Kroatië of Egypte", aldus Wouters daarover voor de start van het WK tegen RingTV.

Ondertussen lijken de prestaties op het WK ook aandacht te hebben opgeleverd voor de Performance Analyst zelf. DIe kan namelijk een lucratieve stap maken richting Club Brugge. Dat weet alvast Het Nieuwsblad te melden donderdagmiddag.

Maxim Wouters trekt van Belgische voetbalbond naar Club Brugge

Bij Club Brugge moet Maxim Wouters de 'pathway coach' worden. Dat is zoveel als de verbindingsman tussen de A-ploeg en Club NXT. Op die manier staat Wouters in voor de verbinding tussen de toptalenten van de toekomst en de toppers van vandaag.

Welke spelers vanuit Club NXT kunnen doorstromen naar de A-kern? Dat zal dan de komende weken, maanden en jaren moeten blijken. Maar met Wouters hebben ze alvast iemand die zowel naar de details als naar het algemene plaatje kan kijken. Voor de Belgische voetbalbond en Kampenhout is het een stevige tik.

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