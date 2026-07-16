Hou u vast voor de 'half time show' van de WK-finale: Miss Piggy, Koekiemonster, Madonna, Bieber, Shakira...

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Hou u vast voor de 'half time show' van de WK-finale: Miss Piggy, Koekiemonster, Madonna, Bieber, Shakira...
Foto: © photonews
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De WK-finale tussen Spanje en Argentinië wordt zondag niet alleen een voetbalfeest, maar ook een muzikaal spektakel. FIFA pakt voor het eerst in de geschiedenis uit met een echte halftime show op het veld, naar het voorbeeld van de Super Bowl.

Daardoor zal de rust uitzonderlijk langer duren. In plaats van de gebruikelijke vijftien minuten mikt FIFA op een pauze van ongeveer twintig minuten, al kan het naar verluidt ook langer zijn. Er wordt zelfs gefluisterd dat het bijna een halfuur zou kunnen duren. Dat betekent dat spelers en trainers hun normale wedstrijdroutine zullen moeten aanpassen.

Miss Piggy en het Koekiemonster op het podium? 

De halftime show zelf zal ongeveer elf minuten duren en wordt samengesteld door Coldplay-frontman Chris Martin. De productie is in handen van Global Citizen, dat met het evenement geld wil inzamelen voor onderwijsprojecten en voetbalinitiatieven voor kinderen wereldwijd.

Op het podium verschijnen heel wat internationale sterren. Onder meer Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy en het PS22 Chorus zijn aangekondigd. Ook iconische figuren uit Sesamstraat en The Muppets maken hun opwachting.

Niet alleen tijdens de rust wordt er uitgepakt. Al anderhalf uur voor de aftrap begint een uitgebreide slotceremonie met optredens van Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger en internetfenomeen IShowSpeed. Jennifer Hudson zal het Amerikaanse volkslied brengen.

Tom Cruise zal er ook zijn

Daarnaast heeft FIFA ook Hollywoodacteur Tom Cruise aangekondigd. Welke rol hij precies zal spelen tijdens de ceremonie blijft voorlopig geheim, al wordt verwacht dat hij voor een opvallend moment zal zorgen.

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Het is de eerste keer dat een WK-finale zo'n grootschalige halftime show op het speelveld krijgt. De organisatie zal het podium razendsnel moeten opbouwen én afbreken om de tweede helft niet te veel te vertragen.

Met het uitgebreide entertainment wil FIFA van de finale van het eerste WK met 48 deelnemende landen een wereldwijd mediaspektakel maken. Niet alleen het voetbal, maar ook de show errond moet miljoenen kijkers aan het scherm kluisteren.

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