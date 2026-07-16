Supercomputers voorspellen winnaar van WK-finale tussen Spanje en Argentinië

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Supercomputers voorspellen winnaar van WK-finale tussen Spanje en Argentinië
Foto: © photonews
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Spanje begint als favoriet aan de WK-finale tegen Argentinië. De twee landen strijden zondag om de wereldtitel, terwijl Frankrijk en Engeland het in de troostfinale tegen elkaar opnemen. De modellen zijn intussen duidelijk: La Roja krijgt net iets meer vertrouwen dan de Argentijnen.

Volgens Football Meets Data heeft Spanje 59 procent kans om het WK te winnen. Argentinië blijft op 41% steken. Daarmee wordt de finale zeker niet als een uitgemaakte zaak gezien, maar Spanje vertrekt wel met een duidelijk voordeel in de berekeningen.

Spanje krijgt meeste kans op wereldtitel

Ook Opta komt tot een gelijkaardige conclusie. Daar krijgt Spanje 56,05 procent kans op de wereldtitel, tegenover 43,95 procent voor Argentinië. De verschillen tussen beide modellen zijn klein, maar de richting is dezelfde: Spanje is favoriet, Argentinië de uitdager.

Dat hoeft niet te verbazen. La Roja maakte doorheen het tornooi een bijzonder stabiele indruk. Defensief gaf Spanje amper iets weg en ook in de halve finale tegen Frankrijk kwam het nauwelijks in de problemen. De 0-2-zege tegen Les Bleus was misschien niet spectaculair, maar wel bijzonder volwassen. België is nog steeds het enige land dat kon scoren tegen Spanje.

Argentinië rekent op Messi

Argentinië had het in zijn halve finale een pak moeilijker. Tegen Engeland leek het lange tijd fout te lopen, maar in de slotfase draaide Lionel Messi de wedstrijd nog om met twee assists. Enzo Fernandez en Lautaro Martinez maakten de doelpunten, waardoor Argentinië alsnog naar de finale mocht.

Net daarom blijft de ploeg gevaarlijk. Spanje mag dan de beste papieren hebben volgens de modellen, Argentinië heeft met Messi nog altijd een speler die op één moment alles kan veranderen.

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Frankrijk favoriet voor brons

Ook voor de troostfinale zijn er nieuwe berekeningen. Football Meets Data geeft Frankrijk 54 procent kans om derde te worden. Engeland krijgt 46 procent. Ook daar liggen de kansen dus dicht bij elkaar.

Voor Frankrijk zal het vooral zaak zijn om de teleurstelling na de nederlaag tegen Spanje snel door te spoelen. Engeland verloor dan weer bijzonder zuur van Argentinië, nadat het lange tijd op weg leek naar de finale.

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