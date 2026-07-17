DONE DEAL: Standard toont ambities met nieuwe middenvelder

Standard de Liège heeft vrijdagmiddag de komst van Rayan Touzghar officieel aangekondigd. De Frans-Marokkaan ondertekende een contract voor drie seizoenen, met een optie voor een extra jaar. Hij komt over van Pau FC, een ploeg uit de Ligue 2.

"Alles is rond tussen Standard Luik, Pau FC en de Frans-Marokkaanse middenvelder Rayan Touzghar", schrijft Standard Luik in een mededeling op zijn website. De Luikse club versterkt zijn middenveld in aanloop naar het nieuwe seizoen, dat met rasse schreden nadert. De eerste competitiewedstrijd vindt op 8 augustus plaats tegen Cercle Brugge.

Touzghar au Standard. Le milieu de terrain franco-marocain de 22 ans arrive de Pau et a signé pour 3 saisons (+1 en option). Bienvenue, Rayan. 🔴⚪️



📝 https://t.co/UBGOtPKk0r pic.twitter.com/JG56EeIigt — Standard de Liège (@Standard_RSCL) July 17, 2026

De loopbaan van Rayan Touzghar

Rayan Touzghar is geboren in 2003. Hij is een jonge speler van 22 jaar. Hij werd opgeleid bij Nîmes en daarna Toulouse, werd in 2024 prof bij Guingamp en werd in de winter van 2025 voor zes maanden uitgeleend aan Concarneau. Afgelopen seizoen sloot hij aan bij Pau FC, waar hij 35 wedstrijden speelde, drie goals maakte en drie assists gaf.

De speler liet zijn eerste woorden horen in zijn nieuwe kleuren: "Na een mooi seizoen bij Pau kijk ik ernaar uit mijn ontwikkeling voort te zetten bij een gerenommeerde club als Standard Luik. Ik kan niet wachten om mijn nieuwe ploegmaats te ontmoeten en de stad, het stadion en de supporters te ontdekken."

Marc Wilmots over de nieuwe aanwinst van Standard Luik



Sportief directeur Marc Wilmots gaf meer uitleg over de nieuwe aanwinst. Hij schetste het profiel van de kersverse middenvelder van Standard: "Rayan is een box-to-boxmiddenvelder met een groot loopvermogen en veel diepgang. Hij heeft ook een goede linkervoet en prima techniek. Hij komt uit een volledig seizoen bij Pau FC en zal onze technische staf nog meer opties geven op het middenveld." Standard wil er in het nieuwe seizoen staan en dan is elke aanwinst die ze in huis kunnen halen een stap in de goede richting. Ondertussen wordt ook nog steeds gehoopt op Bentayeb. Ook daar heeft Standard ondertussen de polepositie weten te strikken.