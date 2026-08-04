DONE DEAL: Club Brugge breekt transferrecord

Club Brugge heeft beet. Het heeft de opvolger van Raphael Onyedika zoals verwacht weten binnen te halen. Freddie Potts is de nieuwe middenvelder op Jan Breydel en daarvoor is de geldbuidel héél stevig opengehaald.

Freddie Potts tekende een contract tot 2030 bij Club Brugge. De 22-jarige Engelse defensieve middenvelder maakt de overstap van West Ham United. Potts is daarmee volgens Club Brugge de vijfde Engelsman die een contract tekent bij blauw-zwart sinds de jaren 1940.

Potts heeft ondertussen al wat ervaring opgedaan in het Engelse profvoetbal. Hij werd de voorbije jaren uitgeleend door West Ham United aan League One-club Wycombe Wanderers en Championship-club Portsmouth. Potts is een echt jeugdproduct van The Hammers.

Club Brugge heeft Freddie Potts officieel beet

Vorig jaar in augustus maakte hij zijn debuut in de Premier League voor West Ham United tegen Chelsea en hij was van grote waarde voor het team, met in totaal 25 wedstrijden over alle competities heen. Nu lijkt hij klaar voor een eerste stap richting buitenland.

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Freddie Potts tekent tot 2030 bij Blauw-Zwart! 🔵⚫️https://t.co/R0SvzQwyEb pic.twitter.com/y5w1blFMXz — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 4, 2026

Potts tekende een contract tot 2030 bij Blauw-Zwart en zal volgens blauw-zwart met het rugnummer 8 spelen. Club Brugge heeft de speler alvast welkom geheten in een persbericht op de eigen webstek. Daarmee hebben ze hun middenvelder beet die ze héél graag wilden. En ze zijn er ook heel diep voor in de buidel gaan tasten.





Club Brugge geeft heel veel geld uit aan Freddie Potts

Club Brugge zou zo'n tien miljoen euro hebben betaald voor de speler, al kan dat via bonussen nog wat oplopen. Daarmee zou Potts een van de duurste inkomende transfers ooit worden in de Jupiler Pro League en ook voor blauw-zwart zelf - zeker als het gaat over middenvelders.

Zijn marktwaarde op Transfermarkt is ook tien miljoen euro. Daardoor kan het product van The Hammers zeker al wat adelbrieven voorleggen. Kan hij daarmee in de Jupiler Pro League ook grote ogen gooien en op die manier een extra stap zetten in zijn ontwikkeling?