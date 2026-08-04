Sibierski heeft duidelijk aanvalsplan bij Anderlecht en gaat diep in buidel tasten

RSC Anderlecht haalde al wat interessante spelers in huis, maar wil verder gaan op het elan. Daartoe hebben ze nog een paar mooie deals op het oog. Zeker in aanvallend opzicht zou er toch nog wel wat kunnen of moeten gebeuren.

Antoine Sibierski heeft als nieuwe sterke man bij RSC Anderlecht al heel wat deals tot een goed einde weten te brengen. Lukas Ambros kwam erbij op het middenveld, terwijl er met Léo Pétrot en Giulian Biancone twee centrale verdedigers bijkwamen.

Oliver Antman werd dan weer gehaald in offensief opzicht, maar daar gaat het niet bij blijven. Ook al is de spoeling op de backs ook dun, is het nu al duidelijk: het offensieve plaatje rondkrijgen is de volgende prioriteit van Sibierski.

RSC Anderlecht kijkt naar diverse nieuwe aanvallers

Daarbij wordt naar verschillende pistes gekeken, zowel op de flanken als dieper in de spits. Een en ander hangt ook af van wat er eventueel nog zal gebeuren met Adriano Bertaccini. Bij een goed bod zou die kunnen vertrekken, maar voorlopig worden alle aanbiedingen afgeslagen.

Toch kijken ze bij paars-wit dus ook naar versterkingen. De naam van Nikolaus Wurmbrand valt daarbij niet voor het eerst. Enkele maanden geleden werd de speler van Rapid Wien ook al genoemd bij paars-wit, maar een makkelijk verhaal lijkt dat niet te worden.

Nikolaus Wurmbrand komt opnieuw op de proppen als speler voor Anderlecht

De speler heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van liefst vijf miljoen euro en bovendien zou het Feyenoord Rotterdam van Dévy Rigaux ondertussen al een persoonlijk akkoord hebben met de speler van Rapid Wien.





Nikolaus Wurmbrand scoorde al in de voorrondes van de Conference League tegen Santa Coloma en lijkt op die manier zijn team mee op weg te helpen naar de League Phase van dat toernooi. Mogelijk kan Anderlecht profiteren van het feit dat de deal nog niet meteen rond zal raken met Feyenoord daardoor.