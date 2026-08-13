Youri Tielemans zorgt meteen voor ophef na transfer en komt met excuses

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 2 reacties
Youri Tielemans zorgt meteen voor ophef na transfer en komt met excuses
Foto: © photonews
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Youri Tielemans heeft voor het eerst sinds zijn transfer naar Manchester United uitgebreid gesproken over zijn overstap en ambities. Daarbij kwam ook Aston Villa ter sprake. Eén uitspraak over zijn voormalige club viel echter slecht bij een deel van de Villa-supporters.

Manchester United had al eerder belangstelling voor Tielemans. Zowel in 2019 als in 2022 waren er contacten, maar pas deze zomer kwam het uiteindelijk tot een transfer. “Er waren al twee eerdere momenten waarop ik met de club had gesproken, maar toen kwam er niets van”, vertelde hij aan de BBC.

De overstap volgde kort na het WK. Zelf bleef Tielemans daar naar eigen zeggen vrij rustig onder. “Eerlijk gezegd verwachtte ik deze zomer niet zoveel. Ik was vooral bezig met mijn voetbal, met het WK en met het beste van mezelf geven voor mijn land. Maar je weet dat er elke zomer iets kan gebeuren en uiteraard wist ik dat die afkoopclausule bestond.”

Uitspraak over Aston Villa valt slecht

Daarna sprak Tielemans ook over Aston Villa, de club waar hij opnieuw zijn beste niveau vond. “Ik ben Aston Villa enorm dankbaar. Ik heb veel aan die club te danken. Het is een grote club, we hebben er geweldige dingen bereikt en ze hebben me geholpen om opnieuw mijn beste niveau te halen.”

Daar voegde de Rode Duivel wel iets aan toe dat bij sommige supporters gevoelig lag. “Maar er zijn clubs die boven Villa staan, en Manchester United is daar één van.”

Die woorden zorgden voor kritiek op sociale media. Verschillende Villa-fans vonden de uitspraak onnodig, terwijl sommigen zelfs aangaven dat ze Tielemans bij zijn terugkeer naar Villa Park zouden uitfluiten.

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Meteen excuses van Tielemans

Na de uitspraken excuseerde Tielemans zich ondertussen via Instagram. "Het was nooit mijn bedoeling om met mijn uitspraken in de pers iemand te beledigen of het aanzien van Aston Villa Football Club te ondermijnen", vertelde hij.

"Ik heb enorm veel respect voor de club en ben haar bijzonder dankbaar voor de voorbije drie jaar. Ik moet wel toegeven dat ik een fout heb gemaakt in mijn woordkeuze en daarvoor wil ik mijn excuses aanbieden. In de toekomst zal ik voorzichtiger zijn. Ik wens de club het allerbeste voor de toekomst", besluit Tielemans.

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