Nog een Rode Duivel op weg naar toptransfer: het is van moeten

Malick Fofana lijkt op weg naar een nieuwe club. De Rode Duivel staat opnieuw nadrukkelijk in de belangstelling van AS Roma, dat de onderhandelingen met Olympique Lyon heeft hervat. De Italianen willen profiteren van de financiële problemen bij de Franse club en zouden rond de 35 miljoen euro willen uitgeven voor de Belgische flankaanvaller.

Voor Lyon dreigt het missen van de Champions League daardoor bijzonder snel zware gevolgen te krijgen. De Fransen gingen woensdagavond onderuit tegen Fenerbahçe en zagen hun droom van deelname aan het kampioenenbal in rook opgaan. Financieel komt dat hard aan. Lyon moet naar verluidt ongeveer 50 miljoen euro ophalen en lijkt daarom genoodzaakt om minstens één belangrijke speler te verkopen.

Fofana moet verlies van Champions League bij Lyon goedmaken

Fofana is daarvoor een bijzonder interessante kandidaat. De Belgische aanvaller was vorig seizoen één van de smaakmakers bij Lyon, ondanks een zware blessure die hem een deel van het seizoen kostte. Ook de start van de nieuwe campagne verliep veelbelovend. In de return tegen Fenerbahçe nam Fofana zijn verantwoordelijkheid en scoorde hij, maar hij kon de uitschakeling uiteindelijk niet voorkomen.

Zijn optreden maakte bovendien indruk in Italië. AS Roma had Fofana eerder deze zomer al op de radar, maar de onderhandelingen waren de voorbije dagen wat afgekoeld. De komst van Rodrigo Mora leek de interesse zelfs tijdelijk te doen verdwijnen.

Dat blijkt nu slechts tijdelijk te zijn geweest. Roma is opnieuw volop in gesprek met Lyon en wil een ultieme poging ondernemen om de Rode Duivel naar Italië te halen. Met de entourage van Fofana zouden de persoonlijke voorwaarden bovendien al besproken zijn.

AS Roma lijkt zijn nieuwe bestemming te worden

Lyon mikt naar verluidt op ongeveer 40 miljoen euro voor zijn jonge aanvaller, terwijl Roma mikt op een transfersom rond 35 miljoen euro. De financiële situatie van de Fransen kan daarbij in het voordeel van de Romeinen spelen.



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Voor Fofana zou een transfer naar AS Roma een nieuwe stap in zijn ontwikkeling betekenen. De 21-jarige Rode Duivel heeft zich bij Lyon nadrukkelijk in de kijker gespeeld en kan nu de overstap maken naar de Serie A. Met zijn snelheid, dribbelvermogen en veelzijdigheid past hij bovendien perfect in het profiel waar Roma naar zoekt.

Lyon moet verkopen, Roma wil Fofana en de speler zelf lijkt klaar voor een volgende stap. De misgelopen Champions League kan er zo voor zorgen dat de Rode Duivel sneller dan verwacht aan een nieuw hoofdstuk begint.