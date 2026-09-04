Hij wist niet eens wat nummer 13 betekende, nu is 'vergeten' doelman plots de held van het Kiel

Robbie Maes, voetbaljournalist
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Hij wist niet eens wat nummer 13 betekende, nu is 'vergeten' doelman plots de held van het Kiel
Foto: © photonews
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William Popp was vorig seizoen nog een nobele onbekende op het Kiel. De Japanse doelman kwam in februari naar Beerschot, maar speelde geen minuut. Dit seizoen liggen de kaarten helemaal anders.

Beerschot trok Popp op het einde van de wintermercato aan als vervanger van Emile Doucouré, die naar KRC Genk vertrok. De Japanner moest aanvankelijk geduldig wachten op zijn moment, maar lijkt dat nu gekregen te hebben. Zijn start van het seizoen mag er alvast zijn.

Tegen Jong Gent en RSCA Futures hield Popp zijn doel schoon. Daarmee bewees hij meteen dat hij meer in zijn mars heeft dan vorig seizoen kon blijken.

Nummer 13 krijgt plots speciale betekenis

Wie Popp dit seizoen tussen de palen ziet staan, kan bovendien niet naast zijn rugnummer kijken. De Japanner speelt met nummer 13. Toeval? Niet helemaal, al wist hij aanvankelijk zelf niet wat dat nummer voor Beerschot betekent.

"Op voorhand wist ik niets over de betekenis van het nummer voor de club", vertelt hij in Het Nieuwsblad. "Veel grote doelmannen in Europa spelen met nummer 13 en daarom heb ik ervoor gekozen. Ook mijn grote voorbeeld David De Gea speelt ermee."

"Toen ik hier voor het eerst bij de club aankwam en ze me vroegen welk nummer ik wou, zei ik zonder het te beseffen 13. Daarna wees er iemand naar het nummer in het stadion en zeiden ze me dat het speciaal voor mij was. Natuurlijk was dat niet speciaal voor mij en toen hebben ze mij uitgelegd wat het nummer betekent voor Beerschot."

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Popp wil nog lang niet afbouwen

De doelman lijkt intussen helemaal zijn draai gevonden te hebben op het Kiel. Popp wil duidelijk meer dan alleen maar zijn plaats onder de lat vasthouden. Hij wil beter worden, zich bewijzen en vooral genieten van zijn kans.

"Mijn levensmotto is vaak: 'go with the flow'. Ik wil elke dag maximaal proberen te benutten. Ook wil ik mezelf nog beter maken en laten zien aan het Beerschot-publiek waarom ik zo graag voor ze speel. Ik voel me hier goed en ben nog lang niet van plan om af te bouwen."

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