Met bijzonder Rits-moment: dit zijn de uitslagen van Beerschot, Patro en Dender in de CPL

In de Challenger Pro League stonden er vrijdagavond twee wedstrijden op het programma. Dender ontving RFC Seraing, terwijl Beerschot het thuis opnam tegen Patro Eisden. Mats Rits kwam voor het eerst (opnieuw) in actie voor de Ratten, die de punten thuishielden met 4-2. Ook Dender deed dat, zij het met 2-0.

Kasayanagi brengt Patro Eisden op voorsprong

Voor Mats Rits was het een bijzondere avond. De middenvelder keerde na heel wat omwegen terug naar de club waar het voor hem ooit allemaal begon. Rits begon op de bank, maar mocht een kleine twintig minuten voor tijd invallen.

Beerschot stond toen al op voorsprong. De thuisploeg had het in de beginfase nochtans niet onder de markt tegen het team van Stijn Stijnen, waar Radja Nainggolan in de basis begon. Patro Eisden had slechts vijf minuten nodig om toe te slaan. Het was Kasayanagi die voor de voorsprong zorgde: 0-1.

Vossen zorgt voor de gelijkmaker, Vula voor de voorsprong

Beerschot was niet van plan om te gaan rusten met een achterstand. Vossen toonde zijn waarde en stuurde beide teams met een gelijke stand de koffiepauze in. Beerschot had zijn lesje geleerd en kwam deze keer zelf scherp uit de kleedkamer. Vula zorgde meteen voor de 2-1-voorsprong.

Patro Eisden kwam een kwartier voor tijd met tien man te staan na rood voor Mnoga. De opdracht voor Stijnen en co werd zo nog een stukje moeilijker. Zeker toen Dietz zo'n tien minuten voor tijd met een owngoal voor de 3-1 zorgde. Atteri bracht de spanning nog helemaal terug in het slot, maar Vula nam die meteen helemaal weg: 4-2. Een geslaagd "debuut" dus voor Rits.





Mballa en Daali bezorgen Dender driepunter tegen Seraing

Dender troefde thuis Seraing af. Mballa zorgde na een dik halfuur voor de voorsprong voor de thuisploeg. Dat was meteen de ruststand. Daali verdubbelde meteen na de pauze de score, waarna de zege voor de Kadavers niet meer in gevaar kwam.

Dender en Beerschot gaan samen op kop. Beide teams hebben negen punten na vier gespeelde wedstrijden. Seraing doet het met één punt, terwijl Patro Eisden achterblijft met drie eenheden.