Na pijnlijke exit bij Beerschot heeft Nick Shinton nieuwe club beet

Nick Shinton heeft na zijn afscheid bij Beerschot een nieuwe club gevonden. De Belgische doelman trekt naar Denemarken en tekent voor drie seizoenen bij Sonderjyske. Daarmee komt er na een bewogen zomer eindelijk duidelijkheid over zijn sportieve toekomst.

Shinton was na twee seizoenen op het Kiel toe aan een nieuwe uitdaging. De doelman had er in totaal 62 wedstrijden op zijn naam staan en hield daarbij zestien keer de nul. Toch was het lange tijd onduidelijk waar zijn toekomst zou liggen. De zoektocht naar een nieuwe club verliep allerminst van een leien dakje.

In het voorjaar was er al interesse vanuit Engeland. Shinton werd nadrukkelijk gelinkt aan een aantal clubs aan de overkant van het Kanaal en er werd gehoopt op een transfer. Uiteindelijk kwam er echter geen concreet akkoord uit de bus en bleef de doelman langer dan verwacht op zoek naar een nieuwe werkgever.

Ook deze zomer passeerden verschillende pistes de revue. Zo kwam er een concreet voorstel van Dender en werd Shinton bij meerdere Belgische clubs aangeboden. Onder meer La Louvière werd genoemd als mogelijke bestemming voor de doelman. Een echte doorbraak bleef echter uit en een akkoord bleef lange tijd uit.

Eerste buitenlandse avontuur

Woensdag kwam er dan toch een einde aan zijn periode bij Beerschot. De club en Shinton besloten in onderling overleg om het contract te ontbinden.

Volgens Het Nieuwsblad speelde ook het financiële plaatje een belangrijke rol. Shinton was op het Kiel een van de grootverdieners en Beerschot wilde naar verluidt van zijn zware contract af. Tegelijkertijd was de doelman zelf vragende partij voor een nieuwe sportieve uitdaging.



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Die uitdaging heeft hij nu gevonden in Denemarken. Shinton ondertekende een contract voor drie seizoenen bij Sonderjyske, een club die momenteel uitkomt op het hoogste niveau in Denemarken. Voor de Belg betekent het zijn eerste buitenlandse avontuur.

In ons land was de 25-jarige doelman eerder nog actief bij Club Brugge. Zijn jeugdopleiding genoot hij bij onder meer Dender, KAA Gent en KRC Genk.