Dit presteerden Rode Duivels en andere Belgen vandaag in Europa

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Dit presteerden Rode Duivels en andere Belgen vandaag in Europa
Foto: © photonews
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Een drukke voetbalzaterdag leverde wisselend succes op voor de Belgische voetballers in Europa. Leandro Trossard was beslissend voor Beşiktaş, terwijl Bilal El Khannouss opnieuw indruk maakte bij Stuttgart. Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne leden dan weer een nederlaag.

Trossard wint Turkse topper

De grootste Belgische winnaar van de dag is zonder twijfel Leandro Trossard. De aanvaller stond aan de aftrap bij Beşiktaş in de topper tegen Fenerbahçe en leverde een belangrijke bijdrage aan de comeback van zijn ploeg. Fenerbahçe kwam na een halfuur op voorsprong via Milan Skriniar, maar Trossard zette nog voor de rust Yilmaz op weg naar de gelijkmaker.

Na de pauze sloeg Beşiktaş opnieuw toe. Dusan Vlahovic zorgde voor de 1-2 en die achterstand kon Fenerbahçe niet meer wegwerken. Romelu Lukaku mocht nog een halfuur meedoen, maar kon het tij niet keren. Trossard haalt het dus van Lukaku in de Turkse topper.

De Cuyper levert assist, maar verliest

Maxim De Cuyper kende bij Brighton een persoonlijk hoogtepunt, maar zag zijn ploeg wel verliezen. Leeds speelde 1-1 gelijk en De Cuyper was betrokken bij de aansluitingstreffer. Hij schilderde een hoekschop perfect op het hoofd van Vuskovic, die de assist verzilverde. Ook Meunier en Fofana bleven met Sunderland steken op een gelijkspel tegen Brentford: 1-1.

De Bruyne onderuit bij Inter

Kevin De Bruyne kreeg bij Napoli opnieuw slechts beperkte speeltijd. Hij viel na ruim een uur in bij een 1-2-voorsprong, maar kon de zege niet veiligstellen. Inter draaide de wedstrijd helemaal om en won met 3-2. De Bruyne en Napoli blijven daardoor met lege handen achter uit Milaan.

Bundesliga

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In de Bundesliga waren er Belgische minuten. Olivier Deman vierde met Werder Bremen een knappe 3-1-zege tegen RB Leipzig. Maarten Vandevoordt stond bij Leipzig onder de lat en moest drie doelpunten slikken. Kompany geraakte niet verder dan een 0-0-gelijkspel, De Cat, die mocht invallen bij Hoffenheim, verloor met 2-3 van Dortmund.

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