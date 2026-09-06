CPL: Lierse en Club Luik laten kansen liggen, Lokeren gaat zwaar onderuit

De vierde speeldag in de Challenger Pro League werd zondag afgesloten met twee wedstrijden. Francs Borains deed een uitstekende zaak door Lokeren met 3-0 te verslaan en klimt daardoor naar de derde plaats. Lierse en RFC Liège hielden elkaar dan weer op een scoreloos gelijkspel.

Bij Francs Borains viel de openingstreffer kort voor de rust. Aboubacar Ali bracht de thuisploeg in minuut 41 op voorsprong, waardoor RFB met een kleine bonus de kleedkamer kon opzoeken. Lokeren probeerde na de pauze te reageren, maar slaagde er niet in om de achterstand weg te werken. Francs Borains bleef gevaarlijk en liep uiteindelijk verder uit.

Bastian slaat twee keer toe

Maxime Bastian zorgde na 71 minuten voor de 2-0. Daar bleef het niet bij, want negen minuten later trof hij opnieuw raak. Met zijn tweede doelpunt van de namiddag legde hij de 3-0-eindstand vast.

Francs Borains staat na vier wedstrijden zo op negen punten en bezet de derde plaats in het klassement. Lokeren blijft achter met zes punten en staat achtste.

Geen doelpunten tussen Lierse en RFC Liège

In de andere wedstrijd van zondag werd er niet gescoord. Lierse en RFC Liège hielden elkaar op 0-0. De bezoekers uit Luik toonden het meeste initiatief en kwamen tot enkele mogelijkheden, maar konden die niet benutten. Lierse vond op zijn beurt te weinig oplossingen om het verschil te maken.

Het gelijkspel helpt beide ploegen maar beperkt vooruit. Lierse verzamelde na vier speeldagen vijf punten en staat tiende. RFC Liège volgt vlak daarachter op de elfde plaats met vier punten.





Francs Borains kan wel bijzonder tevreden terugblikken op de vierde speeldag. Met negen op twaalf staat de ploeg voorlopig op het podium en bevestigt ze haar sterke start van het seizoen.