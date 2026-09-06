CPL: Lierse en Club Luik laten kansen liggen, Lokeren gaat zwaar onderuit

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
CPL: Lierse en Club Luik laten kansen liggen, Lokeren gaat zwaar onderuit
Foto: © Walfoot.be
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De vierde speeldag in de Challenger Pro League werd zondag afgesloten met twee wedstrijden. Francs Borains deed een uitstekende zaak door Lokeren met 3-0 te verslaan en klimt daardoor naar de derde plaats. Lierse en RFC Liège hielden elkaar dan weer op een scoreloos gelijkspel.

Bij Francs Borains viel de openingstreffer kort voor de rust. Aboubacar Ali bracht de thuisploeg in minuut 41 op voorsprong, waardoor RFB met een kleine bonus de kleedkamer kon opzoeken. Lokeren probeerde na de pauze te reageren, maar slaagde er niet in om de achterstand weg te werken. Francs Borains bleef gevaarlijk en liep uiteindelijk verder uit.

Bastian slaat twee keer toe

Maxime Bastian zorgde na 71 minuten voor de 2-0. Daar bleef het niet bij, want negen minuten later trof hij opnieuw raak. Met zijn tweede doelpunt van de namiddag legde hij de 3-0-eindstand vast.

Francs Borains staat na vier wedstrijden zo op negen punten en bezet de derde plaats in het klassement. Lokeren blijft achter met zes punten en staat achtste.

Geen doelpunten tussen Lierse en RFC Liège

In de andere wedstrijd van zondag werd er niet gescoord. Lierse en RFC Liège hielden elkaar op 0-0. De bezoekers uit Luik toonden het meeste initiatief en kwamen tot enkele mogelijkheden, maar konden die niet benutten. Lierse vond op zijn beurt te weinig oplossingen om het verschil te maken.

Het gelijkspel helpt beide ploegen maar beperkt vooruit. Lierse verzamelde na vier speeldagen vijf punten en staat tiende. RFC Liège volgt vlak daarachter op de elfde plaats met vier punten.

Francs Borains kan wel bijzonder tevreden terugblikken op de vierde speeldag. Met negen op twaalf staat de ploeg voorlopig op het podium en bevestigt ze haar sterke start van het seizoen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Luik FC
KSC Lokeren

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 4
K Beerschot VA K Beerschot VA 4-2 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-0 Seraing Seraing
KAA Gent KAA Gent 2-2 RSCA Futures RSCA Futures
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-1 Eupen Eupen
Jong Genk Jong Genk 3-0 Sporting Hasselt Sporting Hasselt
Lierse SK Lierse SK 0-0 Luik FC Luik FC
Francs Borains Francs Borains 3-0 KSC Lokeren KSC Lokeren

Nieuwste reacties

Jacques1963. Jacques1963. over Anderlecht-coach Vitor Bruno legt uit waarom hij Ojea en Antman tegen hun voet liet spelen SmurF SmurF over 🎥 Verdiende Anderlecht hier rood? Opvallende fase tegen Genk zorgt voor discussie Noobjectivepress Noobjectivepress over Wuyts ziet geen verbetering bij Anderlecht: "De Cat en Saliba ... Hallo, ding dong!" CCpl CCpl over KV Kortrijk - Zulte Waregem: 0-2 JaKu JaKu over El Ouahdi doet na vertrek boekje open over het grote vooroordeel over KRC Genk Walter Baseggio Walter Baseggio over Anderlecht - KRC Genk: 0-0 IRush IRush over Gedoodverfde degradatiekandidaat? "Als hij hen in eerste kan houden, is hij trainer van het jaar" Svédél Svédél over "Mensen raken me niet snel beu": Ruben Van Gucht verklapt zijn ultieme einddoel Pé_1 Pé_1 over 🎥 Ongezien: Vincent Janssen meteen in de geschiedenisboeken in de MLS Ratko Svilar Ratko Svilar over Compper ziet vooruitgang bij Antwerp, maar legt meteen nieuw pijnpunt bloot Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved