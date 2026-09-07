'Bayern München wapent zich tegen nieuwe aanval van Real Madrid en plakt waanzinnige afkoopsom op Olise'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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'Bayern München wapent zich tegen nieuwe aanval van Real Madrid en plakt waanzinnige afkoopsom op Olise'
Foto: © photonews
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Michael Olise is nog steeds een speler van Bayern München. Real Madrid lag nadrukkelijk op de loer om de 24-jarige flankaanvaller naar het Estadio Santiago Bernabeu te halen. De Duitse grootmacht wil zich zo snel als mogelijk wapenen tegen een nieuwe Spaanse aanval.

Florentino Perez had de zinnen hoogstpersoonlijk op Michael Olise gezet. De voorzitter van Real Madrid ontkende dan wel in alle toonaarden, maar De Koninklijke onderzocht de voorbije weken wél de optie om de sterspeler naar La Liga te halen. 

Bayern München slaagde erin om de Spaanse aanval af te slaan voor hij er effectief is gekomen. Der Rekordmeister stuurde daags na de herverkiezing van Perez als voorzitter van Real Madrid een bericht de wereld in om te benadrukken dat Olise niét te koop is. 

Olise Michael
© photonews

Perez praatte in achterkamertjes met de entourage van Olise. Beide partijen besloten dat het beter was om niét verder te gaan met de gesprekken. De 25-voudig Frans international richtte het vizier vol op Bayern München. Perez wil de komende maanden dan weer méér onderzoek verrichten. 

De Duitse media weten dat Bayern München opnieuw pro-actief wil reageren. Der Rekordmeister wil Olise een nieuw contractvoorstel doen. Concreet: de Fransman krijgt een fikse salarisverhoging als hij zijn huidig contract - de overeenkomst loopt tot medio 2029 - met één extra seizoen wil verlengen. 

Fikse salarisverhoging én afkoopsom van... 250 miljoen euro!

Maar dat is niet alles. Bayern München wil eveneens een afkoopsom van maar liefst 250 miljoen euro (!) laten opnemen in het schrijfsel. Op die manier is de Duitse grootmacht gewapend voor een nieuwe (Spaanse) aanval op de sterspeler. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de actuele marktwaarde van de Fransman op 170 miljoen euro.

Olise zelf ziet het allemaal héél graag gebeuren. De 25-voudig Frans international gaat met de internationale aandacht lopen én krijgt er een fikse salarisverhoging bovenop. Ondertussen doktert Perez in Madrid een nieuw plan uit. De voorzitter van Real Madrid heeft geen zin om te wachten tot… 2030.

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