Carl Hoefkens verrassend ontslagen na amper vijf speeldagen

Carl Hoefkens is niet langer de hoofdtrainer van NAC Breda. De Nederlandse club heeft maandag beslist om de 47-jarige Belg uit zijn functie te ontheffen. De beslissing komt amper drie dagen na de pijnlijke 4-2-nederlaag tegen RKC Waalwijk.

Hoefkens was sinds vorig seizoen aan de slag bij NAC en kon de degradatie uit de Eredivisie uiteindelijk niet vermijden. Toch besloten club en trainer eind mei om samen verder te gaan. Hoefkens kreeg het vertrouwen om NAC opnieuw naar het hoogste niveau te loodsen.

Dat vertrouwen blijkt nu alweer verdwenen. NAC verzamelde in de eerste vijf wedstrijden van het nieuwe seizoen zeven punten en staat daarmee op de elfde plaats in de Eerste Divisie. Vooral de nederlaag tegen RKC lijkt de druppel te zijn geweest.

Verbeterpunten niet gerealiseerd

Volgens technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier werd de beslissing genomen na een evaluatie van de voorbije maanden.

"Er is deze zomer uitgebreid geëvalueerd met Hoefkens. Helaas zijn enkele verbeterpunten uit deze evaluatie niet gerealiseerd, waardoor NAC zich genoodzaakt voelt deze stap nu te nemen", klinkt het in een gezamenlijke verklaring.

Het ontslag komt er ondanks een contract dat nog liep tot het einde van het seizoen. Hoefkens moet dus al vroeg in de campagne op zoek naar een nieuwe uitdaging.





Hoefkens had er nochtans vertrouwen in

Bij zijn verlengde verblijf in Breda sprak de Belg nochtans nog strijdvaardige taal. "Ik ben een vechter, iemand die uit is op revanche en die er alles aan wil doen om met deze club terug te knokken."

Die revanche krijgt Hoefkens nu niet meer de kans om zelf te realiseren. Assistent-trainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag nemen voorlopig de taken over. NAC moet ondertussen op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer die de club alsnog richting promotiestrijd moet leiden.

Voor Hoefkens betekent het alweer een vroegtijdig afscheid. Na zijn passages bij onder meer Club Brugge en Standard krijgt zijn trainerscarrière in Nederland een nieuwe knauw.